【行為失當】涉容許囚犯取閱懲教署機密資料　廉署起訴懲教助理公職人員行為失當罪

廉政公署今日(26日)落案起訴一名時任懲教署二級懲教助理涉嫌公職人員行為失當，容許一名在囚人士使用其職員電子手帳以取閱懲教署機密資料，尋找另一名在囚人士以索取香煙。



被告蔡炳燊，33歲，被控一項公職人員行為失當罪名，違反普通法。被告已獲廉署准予保釋，以待星期四(28日)在東區裁判法院答辯。



懲教署人員及在囚人士的行為操守受《監獄條例》及《監獄規則》規管。有關條例及規則禁止懲教署人員傳遞未經授權物品予在囚人士，並禁止懲教署人員為不正當目的而與在囚人士通訊。被告於案發時任職懲教署二級懲教助理，駐守大潭峽懲教所，該懲教所關押成年男性羈留者。



被告值勤時獲發一部職員電子手帳，以個人密碼登入懲教署的綜合懲教及更生管理系統。該系統載有懲教署機密資料，包括在囚人士的個人資料、相片、涉案詳情及囚室位置。泄露有關資料會對大潭峽懲教所構成保安風險。



控罪指被告涉嫌於2022年5月1日，在履行公職期間或與其公職相關的情況下，無合理辯解或理由，蓄意及故意地作出不當行為。



被告涉嫌容許一名單獨囚禁人士操作其職員電子手帳，並取閱儲存其中的機密資料以尋找另一名在囚人士。被告又涉嫌應該名單獨囚禁人士的要求，尋找該名被關押於另一囚倉的在囚人士並向其索取一支香煙，及帶回給該單獨囚禁人士。



廉署早前接獲懲教署轉介的貪污投訴遂展開調查。懲教署在廉署調查案件期間提供全面協助。



廉署一直以來透過宣傳教育提醒執法人員必須時刻維持高度誠信，恪守法規，切勿參與貪污或非法勾當，以確保刑事司法制度有效運作。

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