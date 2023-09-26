【大學發展】教大北角教學中心開幕　目標成為推廣普及AI基地

▲ 教大校董會前主席馬時亨（左3）、教大校董會主席黃友嘉博（左2）及一眾校董會成員均有出席中心開幕儀式。（教大提供圖片）

香港教育大學北角教學中心今日（26日）開幕，為原有大埔及將軍澳校園以外，第3個「落腳點」，校方稱可為教大師生提供更便利的教學空間。教學中心由小學校舍翻新而成，包括設有「人工智能教育實驗室」，將用作舉行培訓課程，校方稱實驗室成為「推廣普及人工智能的基地」。

教大北角教學中心位於北角長康街，原址為北角衞理小學前校舍，早前獲教育局分配予教大作市區教學中心，當時局方稱主要為在職教師提供培訓課程。教大今日為中心舉行開幕儀式。

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據教大介紹，中心樓高7層，樓面面積達3,700平方米，外牆設計已標示教大校名及橙綠色校徽，校方形容為教學中心增添活力及朝氣；另為照顧不同人士的需要，校方於大樓增建升降機及無障礙通道。

中心設有12個大小不同備有多媒體設施的課室、1間行政會議室、1個可容納百多人的演講廳、附有學習共享空間，以及1間人工智能教育實驗室。教大指，其中人工智能教育實驗室將成為推廣普及人工智能的基地，為現職教師及相關人士提供培訓課程。

教大校長李子建指，負責團隊在外牆設計、內部翻新及增添設置方面，都花了不少心思，以配合教學發展需要。他期望師生能加以善用，創造更多學習和交流機會。

教大校董會主席黃友嘉表示感謝教育局及社會各界支持，並指隨著中心啟用，連同原有大埔及將軍澳校園，教大將會有3個不同的「落腳點」，相信可為教大師生及在職教育同工提供更大的便利。

教大引述，當年為中心「穿針引線」的時任校董會主席馬時亨亦有出席儀式，他對於中心啟用感到欣慰，指中心將為師生帶來更多學習空間，很高興能為教大發展略盡綿力，並祝願教大未來發展更上一層樓。

▲ 本月新上任的教大校長李子建表示，期望師生能善用中心，創造更多學習和交流機會。（教大提供圖片）

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責任編輯：馮琪雅