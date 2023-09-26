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【非常醫生】莫樹錦榮獲「世界傑出華人醫師霍英東獎」　開創精準治療應用於晚期肺癌

醫生診症室 16:59 2023/09/26

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莫樹錦榮獲「世界傑出華人醫師霍英東獎」。

「腫瘤學巨人」中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦，榮獲世界華人醫師協會頒發第六屆「世界傑出華人醫師霍英東獎」以表揚他在腫瘤學上開創治療新里程，為肺癌研究作出重大貢獻並發揮國際影響力。

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據中大醫學院在社交平台發文指，莫樹錦主要研究肺癌的生物標誌物和分子靶向治療，開創精準治療應用於晚期肺癌的新時代，發表逾300篇腫瘤學研究文章，並刊登在《新英倫醫學雜誌》、《科學》、《刺針》、《自然—醫學》和《臨床腫瘤學雜誌》等全球頂尖醫學期刊，研究成果已被NCCN、AMP/IASLC/CAP、ASCO和ESMO等多個國際指南採用。

而莫樹錦在2017年領導的一項研究，更獲全球頂尖醫學期刊《新英倫醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）選為「2017年度最受矚目研究文章」。

莫樹錦曾獲多項國際學術殊榮，包括2020年獲國際著名腫瘤學多媒體資源平台OncLive譽為「腫瘤學巨人」（Giant of Cancer Care）、2018年歐洲腫瘤學會頒發的「終身成就獎」、2017年「國家科學科技進步獎」及中國臨床腫瘤學會「年度成就獎」等。

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「世界傑出華人醫師霍英東獎」由世界華人醫師協會理事會設立，以霍英東先生冠名，霍英東基金會資助，自2018年起頒發予全球華人醫生中的傑出代表，以激發鼓勵更多華人醫生努力為世界人民的健康做出貢獻。

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責任編輯：羅嘉欣

莫樹錦 肺癌 癌症 正能量 健康問題 治療 霍英東

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