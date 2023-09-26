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【控煙策略】專資會倡提高煙稅至75%　擴禁煙區範圍杜絕「火車頭」行為

政治 16:11 2023/09/26

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香港專業及資深行政人員協會建議，提高煙草稅率。(資料圖片)

醫務衞生局日前開展「活力健康　無煙香港」控煙策略公眾諮詢，香港專業及資深行政人員協會建議，提高煙草稅率，至世衛建議的75%目標；禁止任何人向某一日期後出生的人士售賣煙草產品；禁煙區範圍擴展至絕大部分的公眾地方，以禁止「邊行走邊吸煙」、俗稱「火車頭」行為。
 
專資會日前向醫務衞生局提交意見書，建議提高煙草稅率，並以一次過大幅增加的步伐、即超過15%的增幅，來提升煙草稅至世衛建議的75%目標。專資會亦贊成禁止任何人向某一日期後出生的人士售賣煙草產品，令下一代永久避免接觸煙草產品。
 
在禁宣傳、減引誘方面，專資會建議大幅減少賣煙地點，並進一步推進至出售香煙的地方只是固定的幾個點。
 
在擴禁區、免煙害方面，專資會建議，禁煙區範圍，有必要大幅度擴展至絕大部分的公眾地方，包括人流高或曝露時間長、並且無法避開二手煙霧的地方，例如行人天橋和公共交通候車區，以及公眾經常出入的公共或社區設施附近的指定範圍，例如學校和醫院附近的指定範圍等，免卻造成「邊行走邊吸煙」、俗稱「火車頭」的效應。
 
專資會續建議，把違例在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為的罰款金額提高至$4,000，以符合多年來的消費物價指數及家庭住戶每月入息增加情況。

68%受訪者贊成合法購買煙草年齡提高至21歲  56%​​​​​​​贊成透禁水果味香煙

另外，社區發展脈搏於 9 月 10 日至 20 日期間，向 18 歲或以上成年人士進行「下階段控煙措施民意調查」，接獲 626 份回覆。
 
結果發現，八成半（85%）受訪者贊成提高合法購買煙草年齡，以防止非吸煙者染上煙癮，而當中最多人（68%）贊成將合法購買煙草年齡提高至21歲，其次是20歲（22%）。另外，有近六成（56%）受訪者贊成透過禁止水果味香煙，以防止非吸煙者染上煙癮，但對於禁止薄荷味香煙的建議，則有逾八成受訪者（81%）表示反對。

社區發展脈搏建議政府應先研究禁止水果味煙、提高買煙年齡。(社區發展脈搏供圖)

社區發展脈搏認為，要進一步將吸煙率下降，首先任務是減低未吸煙者開始染上煙癮的機會；第二，是推動吸煙者戒除煙癮。因此建議政府應先研究禁止水果味煙、提高買煙年齡、擴展「煙害教育」、暫緩提高煙草稅計劃。

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責任編輯：區綽彥

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