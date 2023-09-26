【國際課程】3大國際認可課程一文睇清　IB、SAT及A-Level大比拼

▲ 傳統名校聖保羅男女中學今年出產2名IB狀元，以及11名榜眼。（陳靜儀攝）

在討論國際認可的課程時，我們經常會提到IB、SAT和A-Level這三種選擇。它們各自在升讀大學的過程中，都具有獨特的優勢和特色。今次我們會為讀者分折一下，各個課程的特點以及其對申請大學的影響。

國際文憑課程（IB）

國際文憑課程是一種全面的高中課程，主要培養學生的學術能力、個人發展和國際視野。若有一直留意筆者專欄的話，相信家長對IB的課程要求並不陌生，這裡就不再贅述了。IB課程的特色是強調跨學科學習、批判性思考和獨立研究，因而被許多大學視為一個出色的學術準備課程，得到全球學府的廣泛認可。

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SAT（Scholastic Assessment Test）

SAT同樣是一個被廣泛認可的標準化考試，包括兩個部分︰SAT一般考試（Reading、Writing、Math）和SAT Subject Tests（選擇性的學科測試）。大部分美國大學都接受SAT成績作為入學評估的依據，它在申請過程中可提供一個客觀的標準，讓學生和大學招生委員會進行比較和評估。

相對於A-Level，SAT更加強調學生的基礎知識和解決問題的能力。

A-Level（Advanced Level）

A-Level是一個在英國和一些國家都廣泛採用的高中水平考試，學生通常選擇3至4個主修科目進行學習和考試。A-Level成績通常被英國和其他國家的大學（如美、加、澳、紐）作為入學申請的依據，因為它能展示學生在特定學科領域的學習能力和深度。

A-Level的優勢正正在於它提供更專業和深入的學科學習機會，讓學生在特定領域表現出自己的能力和興趣。

這三個課程之間可從以下幾個方面作出較︰

學科選擇及課程結構︰IB提供更廣泛的學科選擇，並擁有綜合性的課程結構；而A-Level則著重於專業深度，需在選修科中更深入地學習。SAT則是一個單次的標準化考試，特定的學科測試可根據個別需求及目標而報考。

國際認可︰IB是一個國際認可的課程，被許多國際大學廣泛接受。A-Level在英國和其他與英國教育體系相關的國家也被廣泛接受。SAT主要在美國使用，雖也被一些國際大學接受，但或會被要求提供其他考試成績或需滿足其他入學條件。

學術準備︰這三個課程都提供了良好的學術準備，但重點有所不同。IB強調跨學科的學習和批判思考能力，A-Level注重學科專業深度，而SAT則測試學生在閱讀、寫作和數學方面的能力。

需要注意的是，大學對於這些課程的要求和重視程度可能因國家和學校而異。一些大學可能更加偏好某一種課程，而其他大學則可能接受多種課程，例如加拿大的大學也接受A-Level成績，不過大部分更傾向於看重IB成績；又或是澳洲一些大學接受SAT成績，但更常見的是要求學生提供其他如IELTS或TOEFL的成績。如果你有特定的大學目標，建議查閱該大學的招生要求，以確定哪個課程較符合他們的要求。

此外，最好根據自己的興趣、學習風格和未來目標來選擇課程。不同的課程提供了不同的學習體驗和發展機會，家長和子女在選擇課程之前，若能有清晰的生涯規劃或與專業的教育顧問進行交流，則可獲取更具體及適切子女升學的建議。

文章獲HKExcel IB Specialist授權轉載

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