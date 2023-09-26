黃宗澤廣州出席活動3千粉絲逼爆商場　Bosco回應投訴：為免意外

黃宗澤（Bosco）在日前在廣州出席家居品牌活動，現場分享了理想家居要求，覺得大3房單位最理想，因可與狗狗同住有足夠空間，也方便媽媽隨時可以留宿。

而出名愛煮食的Bosco還即場沖奶茶，製作月餅與Fans提前過中秋。活動期間，商場塞滿3千人圍觀，非常熱鬧，但離開時就因Fans過於熱情，場面混亂。

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喜三五知己齊飲酒

對於理想家居，Bosco要求簡單，屋企裝修偏向時代簡約風，客廳需要有足夠空間給愛犬活動，一張舒適梳化方便煲劇。

廚房方面，愛廚食的Bosco喜歡三五知己邊飲紅酒邊嘆美食，說：「宜家好少出去夜生活，唔使開工，最鍾意叫朋友返屋企，自己煮，睇住朋友開心食，大家飲紅酒，傾吓偈。」

過去幾年，不是因為疫情就因為拍劇、拍戲，參與綜藝拍攝，Bosco已有幾年沒到廣州出席活動，所以今次近距離出席商場活動，不少Fans一早到場守侯，到Bosco離開時更夾道歡送，有熱情Fans亦一度擁前想握手送禮物，就算現場有保安，場面一樣混亂。

餐廳生意好轉

事後還有Fans投訴Bosco態度不友善，他解釋說：「可能太耐冇到廣州，見到大家好熱情，好開心好多謝大家。離開時，係有啲混亂，見到有啲推撞，所以為免意外，未有停步同大家握手收禮物，好抱歉！」

另外，Bosco在疫情結束前，將尖沙咀西餐廳重新裝修，感恩餐廳生意明顯好轉，雖然還沒回復疫前生意額，但一班舊顧客及Fans都好撐場。

他表示：「自己都感受到大環境經濟差咗，所以會搞啲活動、新菜式幫餐廳宣傳下，希望俾舊客希新鮮感，又有新客留意到，最近仲有唔少客戶包場做活動，好開心。」