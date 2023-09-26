【慷慨解囊】李嘉誠向兩大醫學院各捐3000萬　提升AI教研引領創新治療

▲ 李嘉誠。(資料圖片)

香港大學李嘉誠醫學院及中大醫學院，各自獲李嘉誠捐贈3,000萬元，共同推動AI教育在本港普及化。

港大醫學院感謝李嘉誠先生捐贈港幣3,000萬元，共同推動AI教育在本港普及化，並透過AI在教學上的創新應用，賦予新一代創造自己未來的能力。為回饋李先生的慷慨捐助，港大醫學院將投放額外港幣3,000萬元的配對基金，加強在硬件、軟件及人力資源等方面提升數碼學習能力的投資，促進AI醫學教育發展。學院亦會設立相關獎助學金，以獎勵表現優異及支援經濟上有需要的學生。

李嘉誠表示：「毫無疑問，人工智能正在改變世界，在醫學科研、課程及服務方面大力推動有效的應用AI，已不可或缺，這樣才可獲得引領未來的創新治療及方法，達至更佳生活、更健康社會。能夠在關鍵時刻支持香港兩所醫學院強化具結合力的項目，我們深感鼓舞。」

大醫學院院長劉澤星指出：「要更及時、更有效應對醫學上瞬息萬變的挑戰，除了臨床診斷和治療能力，醫護學生需要對醫學有更全面的理解，實踐『人文醫學』，並認識醫學以外其他範疇，包括大數據、人工智能（AI）和資訊學——它們正迅速影響醫療領域的未來發展。」劉教授續說：「學院衷心感謝李嘉誠先生長期的慷慨捐贈，支持學院加強人工智能在醫學教學上的應用，讓學院在培育新一代醫療專業人才方面保持卓越表現。」

中大醫學院院長陳家亮表示：「我們衷心感謝李嘉誠先生的支持，讓中大醫學院能在這個人工智能科技急速發展的世代與時並進，加強醫學教育的相關培訓，裝備新一代的醫生具備理解、應用和開發醫學人工智能工具的識見和才能，幫助他們預視當中的挑戰及可能引發的道德議題，並提出可行的應對方案，讓人工智能和醫學發展能夠相輔相成。我們決心維持香港的世界級醫學教育水平及在醫學科硏的卓越成就，不斷增值，讓香港的醫療體系繼續值得每個港人引以為傲。」

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