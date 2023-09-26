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【令人心痛】泳池嬉水遇溺兄冷眼旁觀 4歲女童ICU搶救一日宣告不治

兒童健康 18:26 2023/09/26

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馬來西亞一名4歲女童泳池嬉水遇溺，她的繼兄在一旁觀看良久也沒有出手救助。

近日馬來西亞發生了一起令人悲痛的意外，一名女童在游泳池嬉水時不幸遇溺，當時她的繼兄在一旁觀看良久也沒有出手救助，最後女童送醫不治。游泳池的閉路電視把整個過程拍攝下來，影片流出後引起網民爆怒，痛斥繼兄「冷血」！

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綜合馬媒報導，該名女童4歲，繼兄26歲。時發時間為本月13日下午時分，地點是女童住所的游泳池。

根據閉路電視拍攝的畫面，穿上了游泳圈的女童在水中嬉戲。過一會後，她嘗試踏上泳池邊的樓梯時，疑似不小心踩空後整個人往後翻、腳朝天地沉入泳池，身上的游泳圈也慢慢地漂走到池邊。

此時，畫面見到女童的繼兄站在一旁喝著飲料並觀看著池中的女童，但他完全沒有任何的拯救行動。不一回，他再往前踏進兩步靠近池邊，然後蹲下身子作近距離觀看，但是依舊沒有行動。

事後，女童被緊急送院，住進了深切治療部搶救後，在翌日宣告不治。隨後，警方接獲通報有關這起事件，起初他們以為是猝死個案，但查看閉路電視時才發現繼兄的行為，於是在24日以兒童保護法令將他逮捕。

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責任編輯︰王明芳

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