【減肥大作戰】「晚上食大餐」仍然可以瘦　醫生揭最新研究驚人結果

▲ 「晚上食大餐」仍然可以瘦，醫生揭最新研究驚人結果。

相信許多有意控制體重的人士，都會刻意不吃晚餐，或只吃清淡的食物。但台灣有醫生近日就引述了項研究，指出一天無論何時吃大餐，其實根本並不重要。

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台灣腎臟科醫師江守山近日在Facebook上發文分享，指出坊間流傳說法，便是「如果你想保持健康和減肥，應該像國王一樣吃早餐，像王子一樣吃午餐，像窮人一樣吃晚餐」；換言之亦即是「在一天的開始，而不是結束時吃掉大部分卡路里」，然而他表示，這種說法根本沒有任何科學基礎。

江守山引述一項「Cell Metab」新研究指出，一天中甚麼時候吃大餐並不重要。根據阿伯丁大學研究人員表示，豐盛早餐的唯一優點，就是你可能在當日晚些時候不會感到饑餓，所以吃了較清淡的午餐和晚餐。

該研究為30名超重的志願者，持續4星期每日提供豐盛的早餐或晚餐，然後再更換小組。而結果發現，兩組人員的能量消耗和體重減輕都是一樣的，所有參與者平均都減掉3公斤，因此何時攝入卡路里最多，其實並不重要。

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責任編輯：羅嘉欣