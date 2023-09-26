【你好，我的大夫】游嘉欣上位但慳妹本色不變　游游堅稱未出pool：正追求理想型愛情

▲ 游嘉欣希望30歲成家立室！

近年TVB爆出離巢潮，不少女藝人選擇相夫教子甚或轉換跑道，造就新一代女星接捧上位，而游嘉欣就是其一人。

人稱「游游」的游嘉欣接受TOPick專訪，23歲芳華正茂，只顧吃喝玩樂也屬正常，不過思想成熟的游嘉欣早已訂下人生籃圖，她說：「到了30歲，基本上已規劃好人生，可能差不多要成家立室。」

雖然傳聞有富豪男友，游嘉欣樂於做AO女，她說：「我正追求理想型的愛情，不想浪費時間去重新認識一個人....」

【你好，我的大夫】與圈外男友感情穩定成心靈依靠 陳嘉慧認真對待每個角色

▲ （林綺虹 攝）

天生性格被動入娛圈變開朗

於近日播映的劇集《你好，我的大夫》裡，游嘉欣飾演實習中醫師「唐韶光」，劇中不乏針炙場面，驚青的她難免蝦碌連連。「其中一幕說我準備考實習試，要對何廣沛學施針，正當想打開支針時，我發現不見了，之後感覺肚子刺刺痛，低頭望時發現它就在肚皮，我掹支針出來時，大家呆了。」

拍檔何廣沛難免嚇到騰騰震，她說：「Matthew見過我的騰雞樣，所以很怕被我針，他不自覺驚到流了滴眼淚，我心想真的那麼驚嗎？」

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劇裡的「唐韶光」是欠缺自信的女生，嘉欣直言跟以前的她頗相像，她說：「我不會將慌張一面表露無遺，但內心其實很不安，而且性格內向不愛跟人接觸。」

游嘉欣憶述年幼時已很怕生，她說：「小朋友去到遊樂場通常一支箭跑去玩，我就黏著爸媽，要他們陪我玩才行，所以是天生內向。」幸而入行後游嘉欣漸變開朗，她說：「或許我有外向一面，但從前未被發掘，加上接觸人多了，明白到相處可以很簡單。」

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游游：我會迫自己向前行

劇集以中醫為主題，年紀輕輕的游嘉欣很養生，閒時靠焗桑拿和做運動來暖身；早年要兼顧學業和工作，加上拍劇日夜癲倒，以致月經周期紊亂，游嘉欣要靠看中醫調理身子。

她說：「你問我是否大壓力？我又不覺得，或許身體有壓力而不自知，記得當時為醫好此病，吃西藥以致身體浮腫。」

自我要求高的嘉欣產生了無形壓力：「我會迫自己向前行，譬如做運動會好極端，不達標不放棄。」

▲ （林綺虹 攝）

兩位小花不怕爭上位

劇中游嘉欣跟陳嘉慧演一對閨蜜，戲外二人同樣投契，外表帶點酷的陳嘉慧私下很搞笑，嘉欣笑說：「開工時有很多搞笑事，中醫某些用語會引起不少笑話，好似『我知有個病人濕咗』，大家就忽發奇想很多事情來，然後笑到失控！」

常說「同行如敵國」，娛圈難覓知心友，嘉欣卻不擔心因爭上位而傷感情。她說：「我倆屬於不同類型女生，她偏向日系氣質型，一來她懂得日文，加上她不說話時有種日系女生的氣質；反而我是陽光型的鄰家女孩，角色上未必相撞，其實你能力未夠而得不到機會，也沒辦法吧。」

初生之犢思想始終較單純，嘉欣說：「我不太愛用腦，喜愛簡簡單單，別太煩。」

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游游感慨出pool好難

跟《你好，我的大夫》內角色一樣，游嘉欣為情竇未開的A0女生，她鍾情成熟穩重、愛照顧人和有安全感的暖男，並非外協一族！她說：「一面之緣已定下外表印象，能否打動我視乎照顧人的細心程度，我會留意一些細微位，從而知道他是否真細心，並非『扮』出來博好感。」

入行兩年多，嘉欣遇過男生向她示好，可惜沒有感覺，她說：「要講feeling，真的要天時地利人和，所以很難呢。」這位A0女神正尋覓理想型的愛情，她說：「兩人可以相互扶持、不離不棄和有無盡的話題。」

但不踏出第一步，又怎知是否理想型呢？她說：「相信談一次戀愛對人生與演戲也有很大幫助，思想或者待人接物也不同？但不可為拍拖而拍拖。」

▲ 跟林正峰傳緋聞。（劇照）

游嘉欣跟林正峰的緋聞傳了多時，嘉欣強調二人不過電，只能做好朋友，她說：「通常第一眼已有觸電感覺，有少少電波上的交流，但我跟他沒有。」

所謂「公私分明」，嘉欣不想跟工作夥伴成為戀人，她說：「傾公事時大家身處同一位置，某時候立場未必一致，或會發生爭執，正如某些人不談辨公室戀愛，怕成為話題或分手後感尷尬。」

被爆有富豪新歡K先生

訪談過後，有報導指嘉欣結識有米新歡生活變富豪，豪著萬蚊牛仔褲，游嘉欣卻稱依舊維持慳妹本色，早前去日韓旅行也坐廉航。「我跟朋友堅持一理念，就是以最低成本去一個最開心的旅行。」

嘉欣續說：「要肩負的責任更大，不能再持住學生身份依賴父母，我購物前會考慮是否真正需要，若今個月花多了錢，下個月就要節制下。」

30歲前希望事業闖出成績的游嘉欣，目標十分明確，她說：「對我而言，女生踏入20歲就開始轉變，到25歲又另一轉變；去到28歲應該生活穩定，無論事業和家庭都有清晰規劃，到30歲人生籃圖框架已畫好，就差不多要成家立室。」

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場地提供：KEW+

記者：游艾維

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