【亞視一姐】薛影儀公開亞視不喜歡黃榕真相　發文罵爆經理人林寶玉

亞視一姐薛影儀近日與黃榕過從甚密，更被指因遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，甚至與經理人林寶玉關係轉差。

發文狂罵經理人

日前阿儀在社交網發長文罵爆林寶玉，甚至直斥對方「好X街」 ，她指公司不喜歡她與黃榕一起玩，又指經理人林寶玉之前嬲了自己，更留言狂轟林寶玉：「我都已經講咗好多次，我冇誤交損友，黃榕係冇帶壞我，同埋冇利用我，佢係好好人，佢有時有活動會通知我哋，有免費嘢會搵我，佢對其他人都好好，有時就下我哋，有嘢預埋我哋。」

阿儀大讚黃榕心地善良，連朋友都讚對方是好人，又爆出公司不喜歡黃榕的原因，原來與去年發生的電單車案有關。

她續指早前林寶玉嬲了自己：「因為我之前講佢壞話，又講佢是非，我話寶玉佢性格、脾氣、行為唔好，又話黃榕好人過寶玉。」

▲ 阿儀與黃榕。

林寶玉回應指控

面對阿儀的指控，林寶玉回應傳媒表示會尊重阿儀的選擇，又指自己生不生氣也不重要，深信未必每個人都喜歡自己，會尊重每個人決定。

至於會否幫她出第三首歌，寶玉表示要等公司指示。

隨後，她再在社交網上載一張照片寫上：「人生就是一個不斷選擇的過程，努力為自己選擇努力吧。」似乎意有所指，未知是否再隔空對阿儀表達心聲呢？

帖文一出後，不少網民一面倒鬧爆阿儀，覺得是有人教她留言，但阿儀回覆堅稱全部是自己寫，完全沒有人教自己。

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