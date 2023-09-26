【香港故宮】120件三星堆文物明起展出　近距離觀賞世上最大青銅面具、黃金面罩

▲ 香港故宮120件三星堆文物明起展出，近距離觀賞世上最大青銅面具、黃金面罩。陳靜儀攝

香港故宮文化博物館明日(27日)起至明年1月8日推出「凝視三星堆──四川考古新發現」特別展覽，展出120件四川三星堆遺址文物，距今2,600至4,500年的青銅器、玉器、金器及陶器等珍貴文物，有23件是國家一級文物，包括「青銅二號神樹底座」等。

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重點展品包括名為大面具的文物，是三星堆以至世上發現體積最大的青銅面具，在祭祀時候使用，重65.5公斤；另一重約350克，由黃金製造的面罩，更在三星堆文物中的地位舉足輕重；亦有出土最高的動物造形文物「虎頭龍」，高75.5厘米。香港故宮文化博物館首席研究員焦天龍表示，市民可以近距離的觀察這些非常重要的發現，這這造形奇特的複合式的動物，是過去沒有想像到的。

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展覽聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，近半展品(55件文物)為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要文物，部分更是首次在四川省外展出。展覽由香港故宮文化博物館、四川廣漢三星堆博物館和成都金沙遺址博物館主辦，四川省文物考古研究院、成都文物考古研究院協辦，並由中國銀行（香港）獨家贊助，展覽為期四個月，至明年1月8日。

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責任編輯 李志強