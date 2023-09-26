【廉署起訴】47歲男警訛稱沒有申請任何貸款　涉詐騙警察儲蓄互助社貸款14萬元

廉政公署調查貪污時，揭發一名警員涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，詐騙香港警察儲蓄互助社(儲蓄互助社)向他批出兩筆貸款共逾14萬元。廉署今日(9月26日)落案起訴該名警員欺詐。警員林俊杰，47歲，被控2項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。他已獲廉署准予保釋至星期四(28日)在西九龍裁判法院答辯。

被告於案發時為警員及儲蓄互助社社員，該社為其社員提供借貸服務。被告涉嫌分別於2021年2月及10月，在向儲蓄互助社申請貸款時訛稱自己沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款，並意圖詐騙而誘使儲蓄互助社向他批出兩筆貸款共逾14萬元。



廉署接獲警方轉介的貪污投訴遂展開調查，發現被告申請上述2筆貸款時，欠一間銀行及三間財務機構未償還貸款最少共約125萬元。如儲蓄互助社知悉兩份相關貸款申請表內的資料為虛假或不完整，便不會批出被告的申請。

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