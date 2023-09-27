【推動環保】「林·區」把園林廢物轉化為有用物料　讓大眾免費取原木整木頭櫈

▲ 「Y·PARK林·區」是政府發展的園林廢物回收中心，現在中心公開讓市民免費索取原木。

支持及推動環境，大家都可以出一份力。園林廢物回收中心「Y·PARK林·區」（下稱中心）有好消息公告，為了廣泛地推廣原木的應用度，現在中心公開讓市民免費索取原木，申請過程更是簡單便利。

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「Y·PARK林·區」是政府發展的園林廢物回收中心，位於屯門曾咀，目的在推回收來的園林廢物轉化為有用物料，減少堆填區廢棄物及碳的排放。此外，中心也有把回收的廢物轉化成再生產品如木板、木糠等。

過往，只有非政府組織或者政府相關計劃才可以取得中心的原木，現在大眾只需透過以下方法，便可以免費取得。

首先，上中心的網站（https://www.ypark.hk/zh-hant/）申請做會員後，會獲派一個會員編號。然後，填寫提取再生產品申請表格，便會於約五個工作天內收到一封確認電郵。最後，需要到屯門稔灣領取物品。

原木雖然面積不少，但也可在大眾生活中發揮其用處。對於一般民眾來說，最常見便是把它做成木頭櫈，只要在上面搽上一些防蟲及保護油，便可以使用。而且，原木製成的木頭櫈能保留木頭的原有形態如樹幹的紋路等，十分美觀。

以下是中心的聯絡資料及開放時間：

電話：5743 9221／9728 9341

網頁：https://www.ypark.hk/zh-hant/#

電郵：info@ypark.hk

辦公時間: 星期一至六 9am-6pm（公眾假期除外）

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責任編輯︰陳珈希