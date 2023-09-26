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【第八個嫌疑人】林家棟大鵬影帝正邪對決　真實大裝械劫案改編票房破4億

娛樂 17:45 2023/09/26

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《第八個嫌疑人》

鄭保瑞及謝國豪監製，李子俊執導，林家棟、大鵬、張頌文、齊溪及孫陽參演的電影《第八個嫌疑人》改編真實的大武裝械劫案，林家棟與大鵬在戲中一正一邪，合力展開一場橫跨超過20年的生死相搏。

電影在內地連環報捷，先是大鵬憑角色榮升金爵影帝，而電影日前在內地票房亦順利衝破4億人民幣。

《毒舌大狀》《命案》等6套港片哥本哈根放映　林家棟林保怡吳煒倫與當地觀眾交流

林家棟與大鵬

兩大影帝正邪對決

《第八個嫌疑人》最大焦點，就是大鵬與林家棟兩位影帝戲中的正邪對決。大鵬早年為港人熟悉，是2015年自編自導自演，吳君如有份參演，內地衝破10億票房的喜劇《煎餅俠》，然而今次新戲中，大鵬摒棄過往搞笑形象，以深沉內斂演技收伏觀眾，飾演一名滿腹計謀的商人。

電影故事橫跨20年，大鵬需演繹角色不同時期，難度相當之高，最終他亦憑戲中出色演技大獲好評，令他登上上海國際電影節金爵獎影帝寶座。而戲中大鵬的對手，就是同是影帝級的林家棟，二人戲中大鬥演技，一個演亡命逃犯，一個演正義警察。

至家棟飾演的王守月，鍥而不捨花上廿載時間追捕對方，二人你追我逐，上演一幕幕充滿壓迫感的對決。

《第八個嫌疑人》

上畫17日票房破4億

電影另一焦點，是幕後班底全由香港電影人主導，包括監製鄭保瑞，導演李子俊，攝影指導譚運佳。

在2017年處男執導作《狂獸》中，已展示強烈個人風格的李子俊，今次在鄭保瑞推動下，合力炮製出一部氣氛冷峻壓抑的犯罪電影，結果電影在內地上畫17日衝破4億票房，成績相當亮眼。

剛推出的終極預告片內，講建築公司老闆陳信文（大鵬飾）謀劃一夥人武裝搶劫押鈔車，事成後他帶著堂弟陳欣年（孫陽飾）踏上逃亡之路，而警察王守月（林家棟飾）與何藍（張頌文飾）亦隨即展開追捕，正邪對決從此展開。

最新影片推介：炎明熹專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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