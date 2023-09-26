【創新科技】都大研即時傳譯APP供公眾免費用　「虛擬實戰」助啟發學習動機

▲ 用家戴上VR眼鏡，即仿如置身新聞發布會或大型會議等虛擬場景，進行「實戰」訓練。（都大提供圖片）

都會大學研發結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術的互動手機應用程式，「XR MALL」，提供沉浸式即時傳譯、逐步口譯和演講場景，讓學生及普羅大眾均可以突破時間、空間及資源限制，隨時隨地於虛擬真實空間練習傳譯和演講，實踐以學生為本的靈活學習模式。上述項目早前獲教資會資助近80萬元研發，應用程式免費供公眾使用，研究顯示程式有助提升學生學習成果和體驗，啟發學習動機。

上述應用程式由都大人文社會科學院助理教授陳詠雯率領團隊研發，設有16個課程單元，其中8個傳譯單元，涵蓋中英雙向視譯、接續傳譯及即時傳譯訓練，餘下8個單元則以公開演講為主題。每個單元均載有互動學習内容，供學生自主學習完成每個單元後，可將手機放置於普通VR眼鏡內，即能置身新聞發布會或大型會議等虛擬場景進行「實戰」訓練，體驗真實傳譯或演講時可能遇到的情況。

▲ 都大人文社會科學院助理教授陳詠雯（右）率領團隊研發應用程式。（都大提供圖片）

程式亦會記錄學生表現以供回顧和分享，並提供自動語音分析和評價；程式亦可讓學生傳譯時練習同步寫筆記，高度還原真實情況，深化學習體驗。

團隊亦安排約60名本地大學生進行為期2個學期測試，結果顯示，學生試用程式後，在視譯、接續傳譯、即時傳譯及英語演講表現，皆較對照組優勝。

團隊早前於2020年獲資助開展名為「透過虛擬演講練習培養演講技巧」和「開發虛擬實境手機應用程式作口譯學習」項目，分別研發用於學習英語演講的VR網頁應用程式及用於口譯練習的VR手機應用程式，並研究相關程式成效，合共獲教資會資助近80萬元，繼而開展XR MALL項目。

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責任編輯：馮琪雅