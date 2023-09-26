【親子好去處】$2500有找歎深圳五星級郵輪主題套房 親子化身水手船長置身海洋冒險

▲ 唔使$2500，就可以一家大小歎五星級酒店，間房仲咁夢幻，啱晒小朋友。

周末短假期，不妨考慮北上神舟！擁3個女兒的旅遊辣媽，極力推介深圳的國際會展中心洲際酒店，記住要book「伊敦號」商船主題親子套房，房內設有雙層滑梯床、積木船、深泡浴缸，酒店更有一個無邊泳池，美食海鮮牛肉大雜燴，一家大小book一晚玩都唔使$2500，就可以歎五星級的酒店，來個海洋冒險。

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旅遊辣媽早前在小紅書分享，這間新開的親子酒店，她大讚「我帶孩子在深圳住過最讚的親子房了」，並表示此酒店只有3間的伊敦號商船主題親子套房，不僅有孩子們超愛的伊敦號雙層床，還有拼裝軟積木船，大富翁擲骰仔，茶几上的迷宮等，無處不在都有適合小朋友的小游戲，

光是這個滑梯就玩了無數次，毫不誇張的說在房間都可以玩上一天。

她又指房間是超大的卡通主題卧室，還有獨立衣帽間，酒店更為她們精心準備了歡迎水果，還有免費迷你吧和膠囊咖啡機，

親子房裡設施、佈置都完完全全按照小朋友的喜好來設計的！而不是簡單的換個卡通床單而已，孩子們都超愛。

洗手間乾濕分離的洗沿空間，雙洗手盆的設計，配有大大的深泡浴缸，連風筒都是Dyson，客廳旁邊設計了小朋友專用洗手間，真的很貼心！

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海鮮牛肉大雜燴

辣媽又推介下午可以帶小朋友去體驗一下酒店的下午茶，黃昏6點至晚上8點的歡樂時光，還有各類酒水提供，酒店光是餐廳就多達4間，最不能錯過的就是一樓悅餐廳的自助晚餐，能想到的菜式都應有盡有，如；龍蝦、凍蟹、大蝦、瀨尿蝦、翡翠螺，仲有牛肉、牛肋骨…等等，而且每人還有精緻的限定菜式，大人小朋友都啱食！

吃飽喝足，還可以來酒店三樓的無邊泳池暢游，或去器械齊全的健身房操練一番，小朋友則可以在旁邊溫暖的按摩池盡情撤歡。

第二天起床，餐廳會為住客準備了精緻的兒童菜式和專屬襟章，孩子們看到精美的熱香餅都特別開心，而中午來到彩豐樓中餐廳，可品嘗精緻的粵式菜，不論是品質還是味道都很高質。

對於我而言，這是一家把高級和服務演繹到極緻的酒店，小朋友都意猶未盡！

▲ 今年開業的深圳國際會展中心洲際酒店坐落於深圳西部會展新城。(官網圖片)

地址：深圳寶安區福園二路93號會展灣東城廣場二期7棟101

電話查詢：+86(21)63515339

酒店簡介：

今年開業的深圳國際會展中心洲際酒店坐落於深圳西部會展新城，與展館為鄰，是專為超大型會展綜合體——深圳國際會展中心量身定製的國際奢華品牌酒店，為來自八方的商務和城中度假的菁英人士呈獻雅緻、奢華的居停體驗。酒店外觀以珠江帆影、水紋、潮汐等元素為靈感，側影宛若海上行駛的葉葉白帆，寓意踏上新的航程。正門水景之上氣勢磅礴的“浪花”雕塑、大堂區刻畫城市層疊脈絡的大型鐳射藝術品，糅合城市歷史與先鋒美學，致敬發展奇蹟。室內設計“城市綠洲”的概念貫穿始終，透過花園的生機，調動自然光影，打造出靜謐輕鬆的城中桃花源。

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責任編輯︰王明芳

本文已獲允允Baby授權轉載