【癌症治療】瑪嘉烈及屯門醫院推中西醫協作治療癌症　透過針灸舒緩治療副作用

▲ （左起）瑪嘉烈醫院腫瘤科顧問醫生林美瑩、醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲、仁濟醫院香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫服務主任啟賢。（黃建輝攝）

醫管局本月及下月分別在瑪嘉烈醫院及屯門醫院推出「中西醫協作- 癌症治療先導項目」，為正在接受化療及或電療的病人提供針灸服務，以預防因治療而引發的常見副作用，計劃屬自願性質，中醫診療每次120元。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，醫管局2014年已於瑪嘉烈醫院及屯門醫院為晚期癌症病人提供中西醫協作癌症紓緩治療，是次最新的先導計劃則會提早在癌症積極治療期，安排中醫介入提供針灸服務，以紓緩及預防癌症治療期間，因化療及或放射性的常見副作用，包括周圍神經麻痹、口腔乾燥整、為長度不適感，從而減輕病人的不適，改善生活質素。

黃巧雲稱，是次的先導計劃首次於日間治療中心引入中醫服務，亦是首次將中西醫協作加入癌症治療方案，病人須符合中西醫臨床方案準則，中西醫會在日間化療中心共同評估病人，並邀請合適接受中醫治療的病人參與計劃，亦會定期會診討論個案及檢視治療效果，首次針灸也會在日間治療中心進行。

她又指，計劃屬自願性質，不會影響病人原本的治療方案，只是讓病人在接受癌症治療間，可同時在中醫診所針灸，經政府資助後，病人每次需付120元，綜援受助人則豁免收費。先導計劃的對象是在瑪嘉烈及屯門醫院正接受或計劃接受癌症治療、有較高機會出現化療或放射治療引起的常見副作用者，其中瑪嘉烈醫院已經在個多星期前實行，屯門醫院則下月落實，將用約年多兩年時間於兩間醫院吸取經驗，並展開臨床療效研究，並逐步擴展計畫。

她並提到，現時有6名中醫師參與計劃，所有中醫師均至少要有7年以上的臨床經驗及接受培訓，如到內地著名中醫院臨床學習等。

仁濟醫院香港浸會大學中醫診所暨教研中心（葵青區）中醫服務主任陳啟賢就指，化療的藥物如鉑及紫杉醇均會引起周圍神經病變，即有麻痺及觸電感等，亦會影響手指等的靈活程度，臨床所有病人或難以拿起微細的東西及扣鈕等，局方早前的臨床研究發現，病人的神經麻痺及疼痛程度可透過針灸減輕，手腳功能也有改善，而若是出現嘔吐的副作用，針灸某些穴位也可即使舒緩，可與西醫的止嘔針或藥互相配合。他又提到，部分副作用或到第3及4次化療時才出現，中醫也可在患者化療前透過針灸改善患者身體情況，如提升正氣等，以預防副作用的出現，強調中醫重視「治人」及治微病。

瑪嘉烈醫院腫瘤科顧問醫生林美瑩表示，計劃開展至今已有4位病人參與，預計單瑪嘉烈醫院一年約有1000名病人合乎準則，佔該院整體癌症病人的10分1。她又指，癌症病人會經歷不同階段，透過中醫提早在治療環節介入，紓緩常見副作用，相信幫助患者之後的歷程能更加順暢。

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記者：黃小冰

