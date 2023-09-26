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【減肥大作戰】15款常吃粉麵熱量排行榜　營養師推薦3款最低卡減肥之選

保健美顏 19:07 2023/09/26

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

15款粉麵熱量排行，3款最啱減肥。

不少減肥戰友喜歡吃粉麵，以為卡路里一定比米飯低，但不同粉麵熱量可以差很遠！

最新影片：

活得健康啲

米施洛營養護康中心於Facebook專頁「米施洛營養師」參考不同牌子及食譜的麵食熱量，分享了港人最常吃的15款粉麵熱量數值，表示雖然同是粉麵 ，但卡路里就差得多。其中以即食麵、伊麵熱量最高，比起最低卡粉麵足足高出3倍。

點擊大圖獲取15款粉麵熱量詳情：

點擊圖片放大
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米施洛營養師提醒，銀針粉的卡路里雖然是最低，每100克只有151卡路里，但要特別留意，銀針粉食用份量通常是200克或以上，所以吃一碗計，卡路里就多一倍！另外，粉麵主要致肥的原因是湯底和配料，所以米施洛營養師叮囑各位減肥戰友，要小心選擇及控制份量。

內容獲「米施洛營養師」授權轉載。

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責任編輯：張沛

欄名 : 健康專家專欄

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