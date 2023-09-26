【非禮男童】涉藉詞非禮兩男童　20歲男生認罪囚逾5個月

▲ 男生藉詞非禮兩男童，今於東區裁判法院被判監逾5個月。資料圖片

20歲患自閉症男生涉藉研究調查為名，脫去14歲男童的波鞋後讓自己嗅，再非禮其下體，男生被捕後准保釋期間，藉詞進行問卷調查，要求16歲男童穿上泳褲後非禮其下體。涉案男生今(26日)於東區裁判法院承認2項猥褻侵犯。裁判官指，被告於兩案均以藉口誘騙事主作性侵，並於保釋期間犯案，判監4個月6星期。

被告張頌康（20歲，學生），涉及兩案各涉1項猥褻侵犯罪，被告分別承認兩項控罪。辯方求情時指，背景報告顯示被告患有自閉症及有輕度智障，被告觀看男同性戀性愛影片，對性有錯誤價值觀，於一時衝動下犯案，被告現已明白用錯方法接觸受害人。

裁判官判刑時指，被告分別干犯兩案，兩案均用藉口誘騙事主到一個地方作性侵，被告在次案中直接侵犯事主下體，並曾無視對方反抗繼續侵犯，情節較首案嚴重。

裁判官引述心理報告顯示被告重犯機會中度偏高，建議被告作心理治療，裁判官就首案將被告判監6星期，次案判監4個月，考慮次案是於首案擔保期間發生，兩案刑期分期執行，被告共入獄4個月6星期。

首案案情指，被告於2023年3月26日，在泳池觀看14歲男童游泳後，自稱大學生邀請男童進行研究，擬帶男童到港鐵站外的傷殘人士廁所內不果。被告於是在出口樓梯脫去男童的鞋及讓自己嗅，並藉詞稱是進行量度，被告在男童穿回鞋子後再非禮其下體。

次案案情指，16歲男童於2023年4月8日放學後乘搭港鐵，被告於列車上邀請男童填寫有關中學生運動習慣的問卷。男童下車後，被告尾隨男童至公共交通交匯處洗手間後，取出1條游泳褲並要求男童穿上，男童跟隨指示後，被告再非禮男童下體3秒及擁抱他等。

男童回家後向父親提及事件，同日報案。被告於6月6日被捕，警誡會面稱「我當時情緒失控先會咁做去摸人，對唔住阿Sir」。

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記者：梁錦麟