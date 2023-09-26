【杭州亞運】女飛魚何詩蓓破亞運紀錄奪金　聖保祿出身文武雙全赴美讀心理學

▲ 香港女飛魚何詩蓓以破亞運紀錄奪金，名校聖保祿中學出身的她，畢業後遠赴美國讀心理學。

「香港女飛魚」何詩蓓（Siobhan）為港隊游泳在杭州亞運摘下第一金，何詩蓓昨晚（25日）在強項女子200米自由泳決賽以破亞運紀錄奪金，也是港隊歷來首面亞運游泳金牌。何詩蓓除了在泳壇不斷締造歷史，本身亦文武雙全，中學就讀名校聖保祿中學，DSE取得35分佳績後赴美攻讀心理學，有意退役後成為兒童心理學家。

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何詩蓓昨晚出戰亞運女子200米自由泳決賽，以1分54秒12破亞運紀錄奪金，這個時間距離她在東京奧運摘銀的個人最佳時間兼亞洲紀錄1分53秒92，只差0.02秒，可見證明何詩蓓的狀態極佳。

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DSE考獲7科35分

身為愛爾蘭香港混血兒的何詩蓓，在中學時期已橫掃學界泳壇，曾讀傳統名校聖保祿中學的她，曾擔任校內辯論隊成員，2015年應考DSE中學文憑考試，考獲7科35分佳績，之後遠赴美國密芝根大學（University of Michigan）攻讀心理學。

曾與何詩蓓一同出戰2016年里約奧運的前港隊泳手劉彥恩，與何詩蓓一同升讀美國密芝根大學，劉彥恩曾接受電台節目訪問時透露，何詩蓓在大學時十分自律，堅持每晚11時睡覺，清晨5時練習，及後如常上課，下課後再繼續練習。

▲ 何詩蓓畢業於美國密芝根大學。（受訪者提供相片）

在疫情下，何詩蓓更因泳池關閉而冒冷游湖，頭髮都結晒冰，可見獎牌背後充滿地獄式特訓的辛酸。

密芝根大學是美國體育名校之一，曾出產多名世界級「飛魚」，包括美國水神、歷史上奪得最多奧運獎牌的泳手菲比斯亦是該校校友。何詩蓓加入大學泳隊後，獲曾執教奧運代表隊的Mike Bottom指導，實力大大提升。

何詩蓓除了泳術了得之外，也擁有8級鋼琴水平，她曾接受外媒訪問時曾透過，兼顧游泳與學業壓力不輕，所以在大學宿舍會靠彈琴減壓。

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責任編輯：林綺玲