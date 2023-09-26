【飛行意外】73歲女乘客搭英航客機疑似熟睡　落機仍叫不醒驚揭已身亡

▲ 英國航空（British Airways）日前發生一宗意外事故。

英國航空（British Airways）日前發生一宗意外事故。一名女乘客癱坐在座位上，到落機時仍沒有反應，並失去呼吸，經緊急救援後最終不治。英航證實相關消息，並表示女乘客應死於心臟病發。

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根據外媒《The Connexion》報道，該航班BA 348在9月21日從英國倫敦希斯洛機場起飛，降落在法國尼斯機場。

當所有乘客開始領取手提行李、準備落機時，他們留意到一名女子在座位上沒有任何反應，而該名女乘客最初只是被認為是睡著了。

機組人員隨即發出警報，要求緊急服務。消防員和醫護人員趕到，並嘗試搶救這名女乘客，惟她最終不治。報道指出該名女乘客73歲，患有心臟病，而有關其國籍或其他詳細資料則尚未透露。英航隨後證實女乘客在機上離世的訊息，並表示：

很不幸地，一名乘客在從倫敦希斯洛機場飛往尼斯的航班上去世了。在這艱難時刻，我們將與乘客的家屬們同在。

拆解6種猝死徵兆

人在猝死前，身體是否毫無警兆？台灣家庭醫生陳欣湄就曾分享，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查：

心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；

臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；

經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；

劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；

身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；

胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

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責任編輯：羅嘉欣