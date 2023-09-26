  • 30°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 19:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飛行意外】73歲女乘客搭英航客機疑似熟睡　落機仍叫不醒驚揭已身亡

醫生診症室 18:25 2023/09/26

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

英國航空（British Airways）日前發生一宗意外事故。

英國航空（British Airways）日前發生一宗意外事故。一名女乘客癱坐在座位上，到落機時仍沒有反應，並失去呼吸，經緊急救援後最終不治。英航證實相關消息，並表示女乘客應死於心臟病發。

最新影片：

活得健康啲

根據外媒《The Connexion》報道，該航班BA 348在9月21日從英國倫敦希斯洛機場起飛，降落在法國尼斯機場。

當所有乘客開始領取手提行李、準備落機時，他們留意到一名女子在座位上沒有任何反應，而該名女乘客最初只是被認為是睡著了。

機組人員隨即發出警報，要求緊急服務。消防員和醫護人員趕到，並嘗試搶救這名女乘客，惟她最終不治。報道指出該名女乘客73歲，患有心臟病，而有關其國籍或其他詳細資料則尚未透露。英航隨後證實女乘客在機上離世的訊息，並表示：

很不幸地，一名乘客在從倫敦希斯洛機場飛往尼斯的航班上去世了。在這艱難時刻，我們將與乘客的家屬們同在。

拆解6種猝死徵兆

人在猝死前，身體是否毫無警兆？台灣家庭醫生陳欣湄就曾分享，當出現以下徵兆，就要特別留神，並前往醫院檢查：

  • 心臟病發病前，頭頸背部大量出汗；
  • 臉色發黑發白，需慎防肺栓塞；
  • 經常出現眼前發黑，會誘發心肌梗塞；
  • 劇烈頭痛，可能是腦部血管出問題；
  • 身體不明原因疼痛，是心肌梗塞缺血警訊；
  • 胸部頻繁疼痛，恐是心血管中斑塊堆積。

陳欣湄特別提到，其實很多人在猝死前都是「無症狀」，這種猝死是突發性，亦是最恐怖的。她提醒若身體出現異常，即使狀況輕微，也不要輕視，有任何不適應盡早前往醫院求診。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 心肌梗塞 心臟病 醫生 英國 倫敦 英國航空

最高瀏覽

【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）
急症室最長等候時間（09月26日 時間16:05）