【親子好去處】3.5萬呎沙田恐龍公園10.1開幕　14項遊樂設施率先睇【多圖】

▲ 沙田恐龍公園必玩頊目「暴龍大冒險」，全長26米、高7米集繩網、攀爬及滑梯於一身的巨型恐龍造型遊樂設備。（任薏攝）

想帶熱愛恐龍的小朋友一起探索恐龍世界？沙田新地標必定能滿足一眾喜愛恐龍的fans！佔地3.5萬平方呎的Dino Park恐龍公園，即將於10月1日在新城市廣場開幕。場內設有14個玩樂設施，適合2至12歲的小朋友，當中最為注目的是長26米、高7米的恐龍遊樂設施「暴龍大冒險」，以及全長23米的「恐龍飛索」，一於帶大家率先看各大設施。

全港首個最大型常設恐龍主題綜合式兒童戶外遊樂場Dino Park恐龍公園，10月1日正式登陸沙田新城市廣場。場內必玩的遊樂設施是位於入口的「暴龍大冒險」，一身巨型的恐龍造型全長26米、高7米，小朋友可先爬上繩網，進入恐龍嘴巴，再挑戰其他不同長度和高度的網橋和滑梯，這個集結多個項目的設施， 可以一次過滿足小朋友多個願望！

▲ 全長23米的「恐龍飛索」，訪邊更有專業人員的指導。（任薏攝）

23米「恐龍飛索」好刺激

另一必玩焦點是全長23米的「恐龍飛索」，小朋友可以體驗在空中滑翔的刺激，而設施亦會有專業人員的指導，十分安全。

場內的「五角恐龍森林」亦極具挑戰性，以攀爬牆及3米高滑梯結合而成，可以訓練小朋友的肌肉力；此外，「森林穿越繩網橋」亦可考驗到小朋友穿過繩網橋的平衡力；還有「熔岩彈彈床」可以讓小朋友彈跳玩樂的同時提高平衡感。每個設施都針對著小朋友的多方面發展，可說是在遊玩之時，還可以鍛練體能力！

▲ 「森林穿越繩網橋」挑戰小朋友平衡力。（任薏攝）

為了滿足不同年齡層小朋友，公園更設有適合幼童遊玩的設施，包括恐龍遊戲觸感牆、龍之吼動和恐龍山丘等。

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開園限定恐龍嘉年華

而為慶祝期待以久的Dino Park恐龍公園開幕，於10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期）園內會舉行「ROAR 恐龍嘉年華」，特設10月1日開園限定的7呎高恐龍汽球打卡位，現場亦會提供恐龍造型扭波波、恐龍探險工作坊、棉花糖放送等，恐龍軍團更會現身與大家合照及表演勁舞。

商場亦準備了Dino Park開幕消費優惠，於9月29日至10月15日期間，消費滿$1,000或以上，即可獲贈$200商戶電子禮券，當中包括$50 Play Park、$100兒童服飾及$50一田百貨電子禮券。

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「Dino Park恐龍公園」開放詳情

日期：2023年10月1日起*

時間：上午7時至晚上10時

地點：新城市廣場1期5樓戶外平台

*10月1日開幕日當天開放時間為早上10時，其他日子則由早上7時起開放

ROAR 恐龍嘉年華

日期：2023年10月1日至15日（只限星期六、日及公眾假期）

時間：上午10時至下午5時（10月1日）;

下午1時至5時（10月2日至15日，只限星期六、日及公眾假期）

地點：新城市廣場1期5樓恐龍公園

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記者：任薏