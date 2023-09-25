【文化傳承】香港傳承基金月底辦火龍傳承行　盼將香港文化「IP化」

▲ （黃建輝攝）

政府提倡搞活夜經濟，適逢中秋大坑舞火龍將至，有機構舉行大灣區文化旅遊，吸引大灣區旅客來港了解舞火龍文化。

大灣區經貿協會秘書長吳海岳稱，文化市場有潛力為香港經濟增長帶來動力，期望將「大坑舞火龍」IP化（變成品牌），配合內地「城市漫步」旅遊趨勢，推動香港文化、旅遊、夜經濟發展，「正如日本熊本縣吉祥物熊本熊，能將當地知名度打響，帶動當地經濟，我們亦朝這方向努力。」

大灣區經貿協會旗下的慈善機構香港傳承基金將舉辦「火龍傳承行」活動，在大灣區11個城市招募參加者，在指定時間來港體驗舞火龍文化，並藉此向大灣區城市推廣香港文化，加強交流。

今年傳承行參加者將在香港起步，在大會指定地點完成打卡任務，才可前往下一個城市。今年香港站與大坑火龍文化館合作，參加者需前往文化館，了解箇中歷史文化後，再出發往下一目的地。

身兼香港傳承基金副主席的吳海岳稱，今次與大坑火龍文化館合辦傳承行，亦製作一系列文創產品，是希望將大坑舞火龍「IP化」，令香港文化更易傳承並輸出，「正如日本熊本縣吉祥物熊本熊，能將當地知名度打響，帶動當地經濟，我們亦朝這方向努力。」近月政府提出發展夜經濟，吳海岳認為，作為晚間進行的香港非文質文化遺產，大坑舞火龍甚至其他本地文化項目，絕對有潛力推動夜經濟和旅遊業發展。

另外，為進一步推廣這項國家級非物質文化遺產，大坑火龍文化館去年10月正式開放，冀透過展覽及工作坊，訪客可體驗火龍製作過程及了解其歷史。館內設有小型展覽及舞火龍精華片段介紹火龍歷史，亦提供約一小時的導賞服務，公眾費用全免，旅行社等私人機構每團收費350元，非牟利組織收費200元。同時提供客家茶粿、糭子香包製作等工作坊。

未來為了讓訪客體驗火龍紮作技藝，該館將推出龍珠工作坊，讓參與者親手製作帶領火龍巡遊的龍珠。火龍一年只有三晚巡遊，大坑火龍文化館營運總監湯錦權稱：「文化館開幕後，全年也可向訪客展示火龍的文化背景和演出精華。」

而開館接近一年，每月接待超過2,500人，其中約1成是海外旅客，其餘包括學生和不同弱勢社群。館方亦相信經過今年中秋節港府大力推廣後，大坑舞火龍將在國際打開知名度。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚、陳麗娜