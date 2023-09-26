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【銀彈救校】張勇邦：殺校潮下學校各出奇招　不宜直接派錢宜改派助學金

社會 21:11 2023/09/26

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中華基督教會長洲堂錦江小學今日突宣布向明年入讀小一新生，派發1萬元特別獎學金。（資料圖片）

明年9月入讀小一的「自行分配學位」階段本周五（29日）截止，本學年獲「派0班」小一、正爭取明年收足16人的中華基督教會長洲堂錦江小學，今早（26日）突然在校網宣布，將向明年入讀小一新生加碼派發1萬元「特別獎學金」，惹來教育局狠批學校以金錢吸引學生報讀的做法不恰當及不道德後，校方傍晚即加入「按校本準則審核」條款，並歡迎所有小一學生申請。有學界人士形容現正彌漫擔心被殺校的氣氛，但認為學校不宜直接「派錢」，可改名為「助學金」。

退休校長、資助小學校長會名譽主席張勇邦向本報表示，過去未曾聽聞津校派現金吸引學生報讀，惟坦言最近接二連三有學校須停辦或「自行殺校」，今年開班數字可見不少學校已響起殺校警號，令學校「各出奇招」自救。他相信學校派獎學金目的都是為了爭取繼續辦教育，只是出了「包裝問題」，建議學校改推助學金，例如鼓勵家長用作子女課外活動等。

另一獲「派0班」小一、今年營辦私立小一的的孔教學院大成小學校長袁潘淑嫻表示，學校一直以來均設有學術及學科獎學金，會透過考試評核後發放；另透露今年交表首日已接獲超過16位學生報讀。翻查資料，該校曾在2021/22年度小一自行分配學位階段申請前夕，宣布向報讀學校並獲校長推薦或有經濟困難學生派發1萬元助學金；校方當時回覆傳媒聲稱冀在疫情及社會事件影響下回饋社區。

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記者：馮琪雅

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