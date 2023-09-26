【銀彈救校】小一自行收生階段推銀彈搶學生　升學專家料吸引家長臨時改報名

▲ 升學專家相信，銀彈政策能吸引小部分學生報讀。（資料圖片）

中華基督教會長洲堂錦江小學在小一自行分配學位申請階段，突然宣布為報讀新生派發一萬元入學獎學金。有升學專家相信，做法能夠吸引小部分學生報讀，並對學校「各出奇謀」表示同情及理解。他又表示，以往有家長因中學送電腦而為子女改選學校的先例，惟建議家長不要只為小便宜及利益作出選擇。

長洲共有3間小學，除錦江小學外，還有長洲聖心學校及國民學校，後兩者本學年均維持開2班小一。今年小一自行收生在本周五（29日）截止，教育局回覆本報指，如家長欲取消或更改已遞交的小一自行分配學位電子或紙本申請，可在申請期限前分別透過電子平台或與有關學校辦理相關手續；意味已向其他小學交表的家長，仍可臨陣「轉軚」。

升學專家梁永樂表示，或多或少都會有家長因錦江小學派獎學金而報讀該校，但估計人數不多。他又相信各校為招收學生定必「各出奇謀」，但建議不應「太過火」。

梁永樂亦得悉以往有家長因中學送電腦而為子女改選學校，但人數極少。他對於各校在人口下降、收生競爭大的情況下作出有關舉動，表示同情及理解，但認為「非長遠之策」。他又建議家長為子女選校時，不要只為小便宜及利益作出選擇。不過，現時教育局已在網上「家長指南」列明，中一自行分配學位申請遞交後，「不可撤回、取消或更改選校次序」。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁凱婷