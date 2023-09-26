關愛隊名單見立法會議員　更有年近八旬長者任隊長

▲ （民青局Facebook圖片）

政府已公布全港13區關愛隊名單，餘下元朗、油尖旺、葵青、西貢及沙田。已公布的關愛隊名單中，至少4位立法會議員，包括李鎮強、管浩鳴、郭偉强及梁文廣，更有年近八旬長者任關愛隊隊長。

出任東區翠德關愛隊副隊長的管浩鳴透露，是李鎮強邀請他參加，希望支援社區照顧者及獨居長者，他有為關愛隊找資源。他認為關愛隊和立法會議員職務並無衝突，很多議員也有做地區工作。

曾任翠德區議員、同是東區翠德關愛隊隊員的李鎮強說，他地區出身，對服務地區有情意結，希望幫助基層、關注兒童心理健康。對於邀請管浩鳴加入，李說因為管熟悉社福事務，有較強人脈，該隊的隊長是香港兒童基金會主席施禮賢，形容是「強強聯手」。他強調自己是以社區組織的名義參加，不是自由黨。

曾任富昌區區議員的梁文廣，則「成功爭取」重返該區服務，成為該區關愛隊成員。立法會議員已很忙，再多一1個身份會否分身不暇？梁文廣話兩者工作可相輔相成，在地區收到更多民情後，再帶到立法會反映。

至於身兼東區區議員的郭偉強，是其所屬選區和富關愛隊成員。

關愛隊的工作考驗體力，除了要探訪小區內有需要的住戶外，當區內發生突發或緊急事故時，亦要關心受影響人士及提供適當援助。雖然如此，卻無阻年近八旬的南丫島南段鄉事委員會主席周玉堂參與服務，78歲的他，成為南丫蒲台小隊隊長。

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