  • 29°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 00:00
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【玫瑰崗中學】有港島學校願接收師生　據悉為余振強紀念第二中學

社會 22:58 2023/09/26

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

玫瑰崗中學辦學團體道明會今晚重申，無法繼續營辦玫瑰崗中學，已安排學生過渡至一間港島中學，據悉是余振強紀念第二中學。
 
為了順利過渡，道明會成立了一個過渡委員會，成員包括辦學團體、家長、老師、校友、校管會及教育界代表。中學過渡委員已在上周五舉行首次會議，經過深入討論後，在香港天主教教區的協助下，一家中學同意讓所有在讀各級別的玫瑰崗中學學生，在2024/25學年入讀該校。據悉，該家學校是位於薄扶林的余振強紀念第二中學。

道明會指，這個轉學安排考慮到現時的處境，以及家長希望學生可以暢順過渡的訴求，相信能符合學生的特別需要。

道明會又指，是次安排屬自願性質，熱切期望家長和學生盡量考慮這個建議安排，讓學生回復穩定的情緒，盡快回歸正常的校園生活。

道明會強調，安排富有同理心和切合實際需求，原因包括：
 

  • 所有學生和教師可以一起轉學到同一所學校，確保教育連續性，並在過渡期間能提供寶貴的互相扶持和支援。
  • 擬議學校的學生人數將增加，讓學校能夠提供更廣泛的科目和課外活動
  • 擬議學校作為一所天主教學校，與玫瑰崗中學享有共同的價值觀
  • 擬議學校位於港島，公共交通便利，確保學生能夠方便到達學校。
  • 玫瑰崗中學的教師在學校停辦後將有機會繼續在擬議學校任教，以減少人才的流失

除了擬議學校，辦學團體仍積極與其他學校商討，以探索更多選擇，並希望學校可以特別考慮想轉校的學生。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生 學生震驚及不捨： 承載整個學生涯青蔥歲月
12:26 2023/09/21
【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生 學生震驚及不捨： 承載整個學生涯青蔥歲月
【玫瑰崗中學停辦】舊生爭取學校續辦或助學生轉校　引述教區承諾全力協助
19:53 2023/09/21
【玫瑰崗中學停辦】舊生爭取學校續辦或助學生轉校　引述教區承諾全力協助
【玫瑰崗中學】玫瑰崗學校關注組發起聯署促煞停「殺校」計劃　要求進行公開諮詢
20:17 2023/09/21
【玫瑰崗中學】玫瑰崗學校關注組發起聯署促煞停「殺校」計劃　要求進行公開諮詢

你可能感興趣

【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生 學生震驚及不捨： 承載整個學生涯青蔥歲月
12:26 2023/09/21
【中學停辦】玫瑰崗中學停辦明年起不收生 學生震驚及不捨： 承載整個學生涯青蔥歲月
【玫瑰崗中學停辦】舊生爭取學校續辦或助學生轉校　引述教區承諾全力協助
19:53 2023/09/21
【玫瑰崗中學停辦】舊生爭取學校續辦或助學生轉校　引述教區承諾全力協助
【玫瑰崗中學】玫瑰崗學校關注組發起聯署促煞停「殺校」計劃　要求進行公開諮詢
20:17 2023/09/21
【玫瑰崗中學】玫瑰崗學校關注組發起聯署促煞停「殺校」計劃　要求進行公開諮詢
余振強紀念第二中學 薄扶林 交通 中學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
急症室最長等候時間（09月26日 時間20:05）
急症室最長等候時間（09月26日 時間20:05）