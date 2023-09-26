【玫瑰崗中學】有港島學校願接收師生　據悉為余振強紀念第二中學

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玫瑰崗中學辦學團體道明會今晚重申，無法繼續營辦玫瑰崗中學，已安排學生過渡至一間港島中學，據悉是余振強紀念第二中學。



為了順利過渡，道明會成立了一個過渡委員會，成員包括辦學團體、家長、老師、校友、校管會及教育界代表。中學過渡委員已在上周五舉行首次會議，經過深入討論後，在香港天主教教區的協助下，一家中學同意讓所有在讀各級別的玫瑰崗中學學生，在2024/25學年入讀該校。據悉，該家學校是位於薄扶林的余振強紀念第二中學。

道明會指，這個轉學安排考慮到現時的處境，以及家長希望學生可以暢順過渡的訴求，相信能符合學生的特別需要。

道明會又指，是次安排屬自願性質，熱切期望家長和學生盡量考慮這個建議安排，讓學生回復穩定的情緒，盡快回歸正常的校園生活。

道明會強調，安排富有同理心和切合實際需求，原因包括：



所有學生和教師可以一起轉學到同一所學校，確保教育連續性，並在過渡期間能提供寶貴的互相扶持和支援。

擬議學校的學生人數將增加，讓學校能夠提供更廣泛的科目和課外活動

擬議學校作為一所天主教學校，與玫瑰崗中學享有共同的價值觀

擬議學校位於港島，公共交通便利，確保學生能夠方便到達學校。

玫瑰崗中學的教師在學校停辦後將有機會繼續在擬議學校任教，以減少人才的流失

除了擬議學校，辦學團體仍積極與其他學校商討，以探索更多選擇，並希望學校可以特別考慮想轉校的學生。

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記者：陳梓蔚