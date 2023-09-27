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【自資院校】珠海學院爭多收內地生　料2年後達升格條件

社會 00:12 2023/09/27

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珠海學院本科及碩士學生總數突破1500人，校方未來擬申請增設11個碩士及博士課程。

近年適齡學生人口下跌，不少自資院校處於收生寒冬。香港珠海學院校長陳致表示，未來會調整招生策略，包括招收內地港籍學生，更直指教育局限制院校招內地生人數，是嚴重浪費教育資源。

目前只有3自資院校獲放寬內地生限額，由10%增至20%，珠海學院上限則維持10%。陳致昨會見傳媒，形容文憑試（DSE）考生人口下跌是「很殘酷現實」，反觀報考文憑試（DSE）的內地生人數趨增，珠海學校亦正向教育局爭取放寬收生限制，直指舉可避免收生太少，又指教育局維持嚴格招內地生限制，是嚴重浪費教育資源。

陳致透露，本學年取錄新生之中，有130多人為本科新生，令全校本科及碩士學生總數突破1,500人，並透露曾出現收生危機的新聞及傳播學系課程，去年收生人數僅約2至3名，但今年收生情況大幅增加至接近20名學生，內地生佔約4成。

該校未來亦會申請增設11個碩士及博士課程，包括漢語學、文化遺產、刑事司法，以及文化創意研究等。陳致相信該校最快2年後可達到升格大學條件，包括維持學生人數，以及在管理、研究和學術具備一定水平，惟暫未有明確的升格時間表。

 

責任編輯 　馮琪雅

博士 碩士 大學 DSE 學校 珠海學院 教育局

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