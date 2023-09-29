【微電子新天】全球晶片人才荒 過來人寄語：「讀工程唔怕無出路！」

近年全球多國都計劃壯大在微電子領域的技術發展，使行業求才若渴。國內導航晶片主要廠商之一華大北斗，有意擴展香港研發團隊，惟公司研發總監侯嘉偉（Gary）坦言，招聘人手時遇上很大挑戰，因本港具備晶片設計經驗的人才極為搶手。他期盼吸納更多香港畢業生，加入晶片研發領域貢獻所長。

▲ 華大北斗研發總監侯嘉偉（Gary）（右）坦言，本港具備晶片設計經驗的人才極為搶手，招聘時遇上很大挑戰。

國內導航晶片企業看重本港研究生



近年全球化情況已不復現，行業亦出現青黃不接的情況：「明顯看到市場上具晶片設計，或相關經驗的人才都比較年長，同時香港多間公司亦在搶人才。」目前華大北斗的香港研發團隊約有40人，Gary期望招攬更多有志投身晶片設計領域的年輕人。

▲ 侯嘉偉指出，華大北斗是國內導航晶片主要廠商之一，其高精度晶片於共享單車領域廣泛應用。

他直言，香港多年來投放很多資源做研究，惟科技公司數目不多，致研究成果未能真正應用。現在國家及政府均大力推動微電子業，行業生態正在改變，「希望他們所學的可以真正『落地』應用，研究成果可以賺錢，做出來有人用，學生對未來才有憧憬。」

電子工程出路廣

鄭晉昇（Ralph）在華大北斗香港研發團隊擔任系統工程師，負責晶片的系統開發及測試等工作。

Ralph於香港城市大學電子工程系畢業，他表示大學本科課程以理論為主，「我希望在投身微電子業之前，先接受一些實務技巧的培訓。」在大學教授鼓勵下，他畢業後先參與研究工作，及後攻讀博士學位，專門研究電池電力等範疇。

▲ 華大北斗系統工程師鄭晉昇（Ralph）分享，電子工程研究生前景及出路很廣闊。

他坦言，過去很多學生會憂慮完成研究院課程後的出路，自己亦曾擔心未來的工作會否局限於相關研究領域，「根據我自身的經驗，研究生畢業後有很多出路，不同領域的科技公司亦會向我們招手。」

讓興趣成為職業

對Ralph而言，由於導航晶片是全新領域，入職初期需要下苦功，例如閱讀不同文獻，盡快掌握一些基本理論。幸好其他資深員工亦很樂意解答其問題，「相輔相成下很快便上手。」他說，現時的工作做到真正「落地」，例如在技術層面作出改良，工作滿足感自然增加。

微電子入行攻略

問：晶片設計行業的待遇如何？

Gary：近年全球各地均在搶人才，人手對於晶片製造商而言是很大的挑戰。因此待遇一定有競爭力，我們亦會讓年輕人看到職業階梯，公司擴大業務發展，員工自然有晉升的機會。

問：招聘時會看重哪些因素？

Gary：最重要是求職者自身的興趣。由於生產周期長、投產成本高，晶片設計的容錯率很低，因此工作壓力很大，員工沒有興趣的話會難以應付。相反，如果員工對工作有熱情，便會做得精細、做得好。

問：香港的人才有什麼優勢？

Gary：我認為香港學生最大優勢，在於擁有「兩文三語」的能力。香港有多間大學都有開辦電子工程（Electronics Engineering）相關學士學位課程，包括香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港埋工大學及香港城市大學，培養了不少表現出色的研究生。

問：對於有意投身微電子行業的學生，你有什麼建議？

Ralph：年輕人大多透過互聯網或朋友接收資訊，但若要更清楚了解微電子行業，我建議大家參加由大學舉辨的資訊日，屆時會有各個電子學科的介紹，同學可了解到相關學科會接觸哪些領域，實際上是做什麼、學什麼，從而判斷自己是否真的有興趣，甚至願意投身這個行業。

導航晶片應用廣泛

華大北斗科技有限公司（香港）於2017年成立，主攻消費類電子市場，至今推出四代導航晶片，定位精度由原來的10至15米，提升到1至3米。其中，華大北斗的高精度晶片於共享單車領域廣泛應用。

位於香港科學園的華大北斗科技有限公司（香港）是深圳華大北斗科技股份有限公司全資的研發中心，與毗連的深圳形成協同效應。



(特約)