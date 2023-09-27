【星二代】張智霖兒子為舊片道歉　魔童被指歧視亞裔：我在此鄭重道歉

張智霖最近因JPEX一案被警方邀請協助調查，他與「靚靚」袁詠儀的兒子「魔童」張慕童（Morton）近日被翻出舊影片，影片中的魔童疑似歧視亞裔而成為網民討論熱點。

作為星二代的魔童一舉一動都很容易成為眾人焦點，現時16歲的他為4年前的一段舊影片道歉，並歡迎大家在未來的日子繼續指正他。

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魔童公開道歉

魔童於IG發布道歉文，全文如下：

大家好，我是張慕童，很抱歉因為我個人的不當言行，給大家帶來了困擾。

關於4年前那段模仿rap視頻，我在此鄭重道歉。

我知道自己犯了嚴重的錯誤，和所有人說一句：對不起，我錯了。

我在長大的過程中犯過很多錯誤，大家發現就多指教和批評我，做出了蠢事就該接受批評。

我馬上17歲了，我的心智逐漸成熟，我清楚知道，我作為中國人要有擔當，有錯要認，有錯更要改。

希望在末來的日子裡，大家能繼續指導我，指正我，讓我在不斷改進中，成為一個更好的人，謝謝大家。

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靚靚曾為魔童道歉

魔童曾於2021年在IG Story玩「Q&A」，當時有網友問：「Are You in China now?（你現在在中國嗎）」他回答：「No not right now」，並晒出於中環摩天輪上拍攝的照片，以示自己在香港。

結果，被網友解讀為香港不屬於中國，在微博掀起軒然大波，事後媽媽靚靚馬上在微博回應及公開道歉，為魔童因英文用語失言造成的誤解道歉，並表明「全家愛國愛港」的立場。

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