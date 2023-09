【星二代】張智霖兒子為舊片道歉　魔童被指歧視亞裔：我在此鄭重道歉

張智霖最近因JPEX一案被警方邀請協助調查,他與「靚靚」袁詠儀的兒子「魔童」張慕童(Morton)近日被翻出舊影片,影片中的魔童疑似歧視亞裔而成為網民討論熱點。

作為星二代的魔童一舉一動都很容易成為眾人焦點,現時16歲的他為4年前的一段舊影片道歉,並歡迎大家在未來的日子繼續指正他。

魔童公開道歉

魔童於IG發布道歉文,全文如下:

大家好,我是張慕童,很抱歉因為我個人的不當言行,給大家帶來了困擾。

關於4年前那段模仿rap視頻,我在此鄭重道歉。

我知道自己犯了嚴重的錯誤,和所有人說一句:對不起,我錯了。

我在長大的過程中犯過很多錯誤,大家發現就多指教和批評我,做出了蠢事就該接受批評。

我馬上17歲了,我的心智逐漸成熟,我清楚知道,我作為中國人要有擔當,有錯要認,有錯更要改。

希望在末來的日子裡,大家能繼續指導我,指正我,讓我在不斷改進中,成為一個更好的人,謝謝大家。

靚靚曾為魔童道歉

魔童曾於2021年在IG Story玩「Q&A」,當時有網友問:「Are You in China now?(你現在在中國嗎)」他回答:「No not right now」,並晒出於中環摩天輪上拍攝的照片,以示自己在香港。

結果,被網友解讀為香港不屬於中國,在微博掀起軒然大波,事後媽媽靚靚馬上在微博回應及公開道歉,為魔童因英文用語失言造成的誤解道歉,並表明「全家愛國愛港」的立場。

