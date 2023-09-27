  • 30°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 10:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州亞運】今屆亞運最年輕選手　菲律賓9歲滑板神童闖入決賽︰女孩也做得到

尖子教室 10:19 2023/09/27

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

菲律賓9歲滑板神童闖入決賽。

杭州亞運正進行得如火如荼，亞洲各國精英運動員齊集，不乏年輕新晉的選手，當中年紀最小的只有9歲。來自菲律賓的她，參加滑板公園式女子組賽事，最終更成功闖入決賽。

據外媒報道，2014年出生的艾爾雷加多（Mazel Paris Alegado）早前參加亞運的滑板公園式女子組賽事，這項賽事共9人參賽，其中泰國選手25歲為年紀最大，其餘皆未滿18歲，而年僅9歲的艾爾雷加多是今屆亞運年紀最細的一個。

最新影片：

童學園

艾爾雷加多受訪時透露，從5歲起跟父親一起玩滑板，有一次去表哥家時看到對方在玩滑板，她一試之下就愛上。雖未參加過太多世界級的滑板比賽，但在滑板圈已小有名氣。

為了備戰亞運，她曾遠赴葡萄牙訓練，每日最少練習8小時。她在今次賽事中闖入決賽，雖然最終排名僅獲第7，但她對自己的表現感到滿意，她表示這次是首次參賽，很自豪可以在比賽中滑板。

點擊圖片放大
+4
+3

被問為何對滑板充滿熱情，艾爾雷加多表示，自己喜歡四處漫遊，可以成為自己想成為的人，更可以和朋友一起玩。她亦鼓勵想玩這項運動的年輕女孩，

不要放棄，盡你最大的努力！如果男孩能做到，女孩也能做到。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：王明芳

相關文章

【杭州亞運】女飛魚何詩蓓破亞運紀錄奪金　聖保祿出身文武雙全赴美讀心理學
19:11 2023/09/26
【杭州亞運】女飛魚何詩蓓破亞運紀錄奪金　聖保祿出身文武雙全赴美讀心理學
【杭州亞運】張家朗首奪亞運花劍金牌　曾讀英華林大輝獲讚專注刻苦
13:20 2023/09/25
【杭州亞運】張家朗首奪亞運花劍金牌　曾讀英華林大輝獲讚專注刻苦
【運動尖子】小六女生視每個困難是學習 入選香港跆拳道代表隊盼為港爭光
13:05 2023/09/12
【運動尖子】小六女生視每個困難是學習 入選香港跆拳道代表隊盼為港爭光

你可能感興趣

【杭州亞運】女飛魚何詩蓓破亞運紀錄奪金　聖保祿出身文武雙全赴美讀心理學
19:11 2023/09/26
【杭州亞運】女飛魚何詩蓓破亞運紀錄奪金　聖保祿出身文武雙全赴美讀心理學
【杭州亞運】張家朗首奪亞運花劍金牌　曾讀英華林大輝獲讚專注刻苦
13:20 2023/09/25
【杭州亞運】張家朗首奪亞運花劍金牌　曾讀英華林大輝獲讚專注刻苦
【運動尖子】小六女生視每個困難是學習 入選香港跆拳道代表隊盼為港爭光
13:05 2023/09/12
【運動尖子】小六女生視每個困難是學習 入選香港跆拳道代表隊盼為港爭光
亞運會 運動員 滑板 家庭教育 運動 菲律賓 家庭關係

最高瀏覽

【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
【十優港姐】舊愛林作出事後麥明詩首度發文　與盛勁為沖繩拍拖放閃
【病毒危機】內地專家警告全球恐爆另一場疫情　20種冠狀病毒評為高風險
【病毒危機】內地專家警告全球恐爆另一場疫情　20種冠狀病毒評為高風險
【你好，我的大夫】陳嘉慧傳周日榮升做人妻　婚禮地點時間曝光
【你好，我的大夫】陳嘉慧傳周日榮升做人妻　婚禮地點時間曝光
【插班名校】內地尖子棄北京名校插班入男拔 媽媽呻教學模式相反：香港名校要靠自己領悟
【插班名校】內地尖子棄北京名校插班入男拔 媽媽呻教學模式相反：香港名校要靠自己領悟