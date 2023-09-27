【杭州亞運】今屆亞運最年輕選手　菲律賓9歲滑板神童闖入決賽︰女孩也做得到

▲ 菲律賓9歲滑板神童闖入決賽。

杭州亞運正進行得如火如荼，亞洲各國精英運動員齊集，不乏年輕新晉的選手，當中年紀最小的只有9歲。來自菲律賓的她，參加滑板公園式女子組賽事，最終更成功闖入決賽。

據外媒報道，2014年出生的艾爾雷加多（Mazel Paris Alegado）早前參加亞運的滑板公園式女子組賽事，這項賽事共9人參賽，其中泰國選手25歲為年紀最大，其餘皆未滿18歲，而年僅9歲的艾爾雷加多是今屆亞運年紀最細的一個。

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艾爾雷加多受訪時透露，從5歲起跟父親一起玩滑板，有一次去表哥家時看到對方在玩滑板，她一試之下就愛上。雖未參加過太多世界級的滑板比賽，但在滑板圈已小有名氣。

為了備戰亞運，她曾遠赴葡萄牙訓練，每日最少練習8小時。她在今次賽事中闖入決賽，雖然最終排名僅獲第7，但她對自己的表現感到滿意，她表示這次是首次參賽，很自豪可以在比賽中滑板。

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被問為何對滑板充滿熱情，艾爾雷加多表示，自己喜歡四處漫遊，可以成為自己想成為的人，更可以和朋友一起玩。她亦鼓勵想玩這項運動的年輕女孩，

不要放棄，盡你最大的努力！如果男孩能做到，女孩也能做到。

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責任編輯：王明芳