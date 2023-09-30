【快樂成長】不要過於追捧子女「文武全才」 爸媽5個必做簡單秘訣令子女快樂成長

每個小朋友出生前，父母期願他們能健康快樂成長經已心滿意足，不過，一旦進入「求學都要求分數」的階段時，加上社會對小朋友各方面有很高要求，追捧「文武全才」小朋友、以致大部分家長已忘卻自己當初的許諾，雙方長期處於高壓之中，失卻快樂童年。《衛生署》製作了兒童健康攻略，同父母分享如何培養快樂兒童的秘訣。

切勿做「說不」爸媽

其實早在嬰兒初生首幾個月，已能辨別成人情緒的表情。由於小孩的情緒自制發展往往受成人的薰陶，故此家長先要做一個好榜樣，提醒自己不能在孩子面前情緒失控。早在小孩一歲半至兩歲期間，稱為「自我中心時期」，情緒管控已迅速發長，這段時間小朋友會認為自己「什麼都做得到」，並會四圍探索。

往往家長過份溺愛，擔心他們能力不遞，每每小朋友做任何事都會「Say No」，亦因如此，小朋友不能從中學習什麼事能做、什麼不能做。在這段「Trouble Two」的成長階段，衛生署建議，家長應營造安全環境予小朋友自由探索，從中誘導他們做一些正確行為，指導他們做能力範圍內的自理。當小朋友見證「自己做得到」，信心亦得以慢慢建立，情緒波動亦隨之減少，也能控制自己情緒。

以身作則做個高自控爸媽

當然培養情緒穩定、自制能力高的小朋友又談何容易，所以歸根究底，家長的身教最為關鍵，若家長能做好榜樣，有高自控能力，清楚區分生活上必要及想要的，在思想及行為上沒有對物質過份追求，其子女定能漸漸成為自制力較高的小朋友。

例如在訓練小朋友金錢觀念，衛生署提議，家長可在日常生活中進行小訓練，如小朋友想買一些非必要物品時，可考慮他們善用自己零用錢來購買，讓他們學會珍惜。家長在提供必需品時，亦只需足夠而無需過多。

多讚賞、多擁抱 不應單一物質獎勵

不少家長喜歡利用「買玩具、去樂園玩」等物質獎勵小朋友，令小朋友著重成果，而忽略過程中的用心自學、堅持完成、盡力做好。衛生署建議，父母在獎勵上不要單一物質上的獎勵，亦應包括一些語言或非語言的獎勵。例如小朋友盡力完成工作，家長給予小朋友一個微笑、擁抱或拍膊頭，已能達到獎勵的作用。

至於語言上的獎勵，家長可考慮用即時稱讚的方法，例如見到小朋友做功課，不論他做的速度如何、是否專注，亦可加以稱讚：「媽媽很欣賞你今日能主動自己做功課。」又或者你呼喚小朋友時，小朋友曾作出反應，又可以說：「媽媽很欣賞你今日對媽媽呼喚有回應！」從這樣的稱讚，讓小朋友明白自己會被欣賞，而且清楚明白在甚麽情況是大人所謂「做得好」。

同理勝打罵

隨著小朋友年齡增長、能力增加，偶然會衝動地做一些大人不喜歡的事。遇到此情況，家長應先控制自身情緒，延遲反應，嘗試用同理心及同情心去理解小朋友當時的情緒及背後的原因，用言語將小朋友的情緒描述出來，並用身體語言表達對他的關顧。

試想想，若小朋友做功課時不慎打翻水杯，他哭著來找你，若當刻可以把他的心情說出來：「我明白你現在一定很擔心，因為明天可能交不了功課。」並嘗試和他一起想辦法解決問題，這樣不是比打罵更有效更正面嗎？

宜以長期快樂為目標

快樂分為短期及長期，而兩者有密切關係。短暫的快樂可能從成功或完成兩方面達致。成功可能是考試成績斐然或比賽獲獎，完成則著重盡力完成並享受過程所帶來的愉快。有研究指出，享受過程的愉快，能累積正面積極的情緒，與長期人生的快樂健康有直接關係。

反之以成功為目標、以結果為重點的教育，會導致孩子容易有挫敗感或引致負面情緒，影響精神健康。未有獨立生活及處事能力的小孩，生活上往往受父母或成人社會影響。

正因父母所選定的方向或路線可改變孩子的成長及人生，如果想讓孩子快樂成長，父母宜以長期的快樂作為人生目標，幫助孩子培養性格強項、正面思維、享受並欣賞過程的態度，而不只是重視結果。總括而言，快樂成長，全賴爸媽。

快樂童年秘笈

1.切勿做「說不」爸媽

2.以身作則、做個高自控爸媽

3.多讚賞、多擁抱，不應單一物質獎勵

4.同理勝打罵

5.培養孩子享受過程的愉快，有助達至長期快樂

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責任編輯︰王明芳