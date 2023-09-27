【新冠口服藥】國際醫學期刊研究　默沙東口服藥或致新冠病毒突變

▲ 國際醫學期刊研究：默沙東口服藥或致新冠病毒突變。

默沙東藥廠的新冠口服藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）受到全球各地廣泛使用，但近日有研究指出，該口服藥或會導致新冠病毒出現突變，惟目前未有證據顯示這些突變引發了更危險的變異株。

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據英國《衛報》報道，國際醫學期刊《自然》在9月25日刊登最新研究指出，默沙東藥廠的新冠口服藥「莫納皮拉韋」可能會導致仍有活力的新冠病毒出現嚴重突變。為了進行該項研究，研究人員仔細分析有超過1,500萬SARS-CoV-2（引發新冠的病毒）基因體定序的資料庫，並將報告發表於《自然》期刊。

研究發現，自默沙東口服藥推出後，2022年起出現這種突變特徵的患者數據顯著攀升。他們使用這些數據追蹤病毒如何在疫情期間發生突變的變化，當患者服用默沙東口服藥後，體內病毒有時會高度演變並繼續存活，部分更保持傳染性，發展成不同變體傳染給其他人。這種特徵在廣泛開立莫納皮拉韋處方的國家更加常見，如美國、英國、澳洲和日本，但在未獲批准的國家，包括加拿大和法國等，則較為罕見。

研究人員強調，目前未有證據顯示「莫納皮拉韋」令更危險的變異株產生，但已增加了基因多樣性，導致未來的變種有更多可能性，又指今次結果對評估莫納皮拉韋和類似藥物的風險及益處至關重要。

報告主要執筆人、倫敦法蘭西斯克里克研究中心（Francis Crick Institute）遺傳學家桑德森（Theo Sanderson）表示，目前還沒有證據顯示莫納皮拉韋引起更具傳染性或毒性更強的病毒產生。

他又指，在席捲全球的變異株中，沒有一種是由這種藥物引起的，但很難預測莫納皮拉韋是否可能會引發廣為流傳、且人們先前沒有免疫力抵抗的新變異株。

對此，默沙東藥廠回應：沒有相關傳播證據，指研究人員只是靠取得基因體定序的地點與時間的「間接關聯性」得出結論。但桑德森反駁這種說法，指研究人員已使用數個獨立的證據線索，有自信確定莫納皮拉韋引發這種突變特徵，其中包括對英格蘭另一份治療數據進行分析，結果發現有超過30%的突變事件，與服用莫納皮拉韋者身上的突變特徵有關。他又指，其他抗新冠病毒藥物並非以相同方法發揮作用，因此不會引發這類突變。

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責任編輯：羅嘉欣