【網絡熱話】允許6歲女每月可選一天「病假」 媽媽：可以玩玩具出街購物

▲ 一位外國媽媽分享，她會讓女兒每月挑選一日向學校請「病假」玩樂。（TikTok@_the1stnoel）

如果學生每月可任意請一天「例假」去休息或者玩樂，他們應該會興奮若狂吧。美國有一位媽媽近日在社交平台分享，她會讓女兒每月挑選一日，向學校請「病假」後自由玩樂。帖文一出引起熱議，有網民更直斥教子女假扮生病是價值觀有問題，「這類人的（將來）上司會考慮提拔她嗎」。

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綜合外國媒體報道，該名媽媽名Noella Palmento，育有一名6歲的女兒名Giada。她在個人的社交平台分享，她會讓女兒在每個月自選一天，向學校請「病假」，這是除了週末外、給女兒的額外假期。

在這個自選的「休息日」中，Noella表示，

女兒可以在這天做任何她喜歡的事，包括購物、吃糖、玩玩具。

雖然Noella曾被質疑，Giada有可能隨著年齡的增長而要求更多的「病假」，但是她對此表示並不擔心，因為她不打算阻止女兒長大後增加多一天的「休息日」。

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對於Noella 的做法，網民意見兩極。有人指這是「心理健康日」（ mental health day），對小朋友來說是非常重要，「可能這個小舉動能用一天假期，換來整個月都在校內專心上堂」、「直接請假躺平一天，做些令自己開心的事，成績也沒有説很好，但也沒有説到不合格」。

不過，有人指，星期六日已經是學校假期，教導子女說謊去換取額外玩樂時間的做法不恰當，「覺得需要休息請假絕對冇問題，但濫用呢樣嘢去玩，就真係價值觀有問題」、「請病假偷懶唔返學就係問題，細個習慣隨便請假，出來做事便覺得是理所當然的」，更有網民擔心該名女童將來工作問題，「這類人的上司會考慮提拔她嗎」。

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責任編輯︰王明芳