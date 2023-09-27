【香港夜繽紛】城巴國慶日凌晨獨營通宵路線半價　周五中秋節加開2路線

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城巴今（27日）表示，積極支持「香港夜繽紛」活動，致力協助政府刺激香港晚間經濟活動，將於於10月1日凌晨提供全線獨營通宵巴士半價侵惠 ，方便市民假期外出歡慶。

城巴指，全港市民及旅客於國慶日凡乘坐由城巴獨營的通宵「N」線，車費一律減半，鼓勵大眾於晚間出行，玩得更夜更盡慶。城巴指，特意安排此日子提供通宵巴士優惠，期望能夠於中秋夜及國慶煙花匯演兩個重頭戲以外，提供多一個外出歡慶的機會，為支撐夜間經濟活動邁出重要一步。

為方面市民與至親共渡中秋節，城巴於本週五（29日）將調整及新增巴士服務，包括調整部份路線斑次以配合市民提早下班，並於中秋夜提供特別路線173R 由赤柱往尖沙咀東 （麼地道）、以及加開來往中環碼頭及山頂的X15號線班次。

▲ （城巴提供）

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責任編輯：吳穎嵛