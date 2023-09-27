【中年好聲音】涂家堯+鮑聖光等獻聲為亞運選手打氣　「打不死」精神融入歌曲

▲ 《中年好聲音》的七位歌手羅金榮、梁凱榳、李泇霖、何博文、涂家堯、馮志豪及鮑聖光合力灌錄原創新歌《舉世矚目》！

《中年好聲音》成為熱話，當第二季播得如火如荼，第一季「好聲音」又有新搞作！第19屆亞運會在本月23日揭幕，來自首季《中年好聲音》的七位歌手羅金榮、梁凱榳、李泇霖、何博文、涂家堯、馮志豪及鮑聖光合力灌錄原創新歌《舉世矚目》，為亞運選手打氣，也鼓勵大家在生活中勇往直前！

歌曲以電子音樂結合高科技舞曲，配以氣勢磅礡的編曲，唱出堅強信念。

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「打不死」精神融入歌曲

回想起參加《中年好聲音》，大家都面對過晉級與淘汰、成功與失敗，個個鍊成鋼鐵意志！七位「好聲音」希望把這份「打不死」精神融入歌曲，為運動場上以至人生舞台上的追夢者打氣！

《舉世矚目》這首歌印證著他們的人生哲學：機會不只為有準備的人而來，更為有勇氣的人而來。由歌曲製作到錄音、形象設計以至宣傳，他們都親力親為，合力把不可能變成可能。這份信念與亞運健兒的體育精神互相呼應，希望大家在人生中不同航道上共同努力。

▲ 《舉世矚目》

扮演不同運動精英

為使MV更添真實感，七位歌手破天荒扮演不同運動精英！斯斯文文、情深款款的Emana梁凱榳，竟換上摔跤選手服，肉搏對手是她的甜心老公！

其實Emana老公是真正的摔跤教練，她強調：「摔跤不是摔角，也不是打架，睇過就知！」

鏡頭一轉，另外兩位「好聲音」走進乒乓球場，拍攝「乒乓小雙俠」的戲份。他們就是Jacky Sir何博文及「紅美人」Jenny李泇霖！

真人不露相，原來博文本身是乒乓球教練，專門教小朋友打波！反之甚少打乒乓波的Jenny，如何與高人PK？幸而平日她煮餸訓練有素，特別是煮老公仔最愛吃的「蝦仁炒蛋」，一於殺球當炒蛋，抽去抽來無難度！

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涂家堯遇「爆呔」

接下來是一場桌球賽，家堯近期頻頻有演出，騷接騷忙個不停，拍攝當天更遇上世紀大災難：「我爆呔了！不是褲子，是車呔！」

▲ 涂家堯

原來當天家堯駕車趕來拍MV，暴雨下車呔插了釘！幸好在惡劣天氣下仍找到車行補呔，不致錯過拍攝。而「包大人」一身球證打扮，型到一個點，他更穿上秘密武器 白手套一對！

最後，足球發燒友羅金榮本想在球場一展風姿，誰料拍攝當天遇上極端天氣，唯有「頂硬上」完成拍攝。

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