【兒童意外】10歲男童好奇體溫計插尿道 斷兩截6.5cm殘骸留體内尿道出血急送院

▲ 江西1名10歲男童，日前竟將水銀體溫計插入尿道，還不慎折斷，導致約6.5cm的殘骸留體內。

水銀體溫計切勿用來玩，江西1名10歲男童日前因好奇，竟將水銀體溫計插入尿道，還不慎折斷，導致約6.5cm的殘骸留體內，造成尿道口出血、伴有血尿、疼痛，家人急忙帶他送往醫院就醫。

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綜合內媒報道，事發於周日，該名10歲男童輝輝(化名)，將體溫計插入尿道，不慎斷開兩截，導致一端在尿道內，另一端在體外，輝輝想取出尿道內的體溫計殘骸，卻發現其滑入尿道內，造成尿道口出血、伴有血尿、疼痛，家人急忙帶他送往當地醫院就醫。

經相關檢查，醫生發現體溫計殘骸已進入輝輝膀胱內，於是立即進行手術，完整地取出約6.5cm的體溫計殘骸。目前輝輝康復中。

内地有醫生指出，這種行為十分危險，如溫度計破裂，碎片嵌入尿道後就非常難取，還可能遊走到身體的其他部位，另外水銀被身體吸收後也可能中毒。像這種尿道堵入異物入院的情況並不少見，大多是因為孩子年幼無知、出於好奇卻又害怕家長責怪，不敢及時告知，直到出現各種症狀才到醫院就診，醫生提醒：「從小要加強性教育，不要認為孩子小就不懂事，要告訴他正確的觀念。」

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責任編輯︰王明芳