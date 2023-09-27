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【開心速遞】古佩玲陳浚霆戲假真做擦出愛火花？　拖手攬腰背後玩手仔感情疑幻似真

娛樂 12:04 2023/09/27

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假戲真做？

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》造就了多對螢幕CP，除了「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑、「龔水CP」張景淳與呂慧儀大受觀眾歡迎外，早前一對全新CP誕生，「申瑞素」古佩玲與「風少」陳浚霆這對鬥氣冤家，愈擦愈有火花，連現實中也分不清究竟是否假戲真做！

【開心速遞】「熊家」北上廣州與粉絲共聚迎中秋　周嘉洛最受歡迎被粉絲狂「集郵」

「申瑞素」古佩玲與「風少」陳浚霆在劇中演鬥氣冤家。（電視截圖）

一吻定情？

古佩玲與陳浚霆在劇集中是「冤家式」感情線，7月時播出的一集，二人因意外咀嘴，隨住劇集發展二人關係愈見明朗。

兩人劇裡劇外感情突飛猛進，近日一眾演員劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、 周嘉洛、吳偉豪、古佩玲及陳浚霆，到了廣州出席活動，內地粉絲拍將當日見面會的相片及影片放到社交平台。

難度一吻定情，戲假情真？（影片截圖）

【寵愛Pet Petx香港小姐】古佩玲戲內戲外同為千金小姐　演「神婆June」入屋受力捧

猶如真情侶

古佩玲和陳浚霆十分「入戲」，台上台下表現得非常甜蜜，猶如真情侶一樣。

二人在台上玩遊戲時已手拖手，男方又攬著女方肩膊；落台時男方更伸出紳士之手，體貼扶住古佩玲落樓梯，對她照顧有加。

點擊圖片放大
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以上都能說陳浚霆好有紳士風度，不過當古佩玲、陳浚霆與周嘉洛及吳偉豪一起影合照時，古佩玲與陳浚霆竟然在背後「玩手仔」。

影合照時二人竟然背後玩手仔！（小紅書圖片）

此幕令這對螢幕CP疑幻似真，令不少網民高呼「係咪真嘅？！」、「兩個真系好甜啊！」、「仲喺背後玩手仔」，難度二人戲假情真成為真情侶？有待當事人確證吧！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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