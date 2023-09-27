【開心速遞】古佩玲陳浚霆戲假真做擦出愛火花？ 拖手攬腰背後玩手仔感情疑幻似真
TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》造就了多對螢幕CP，除了「大小姐」林淑敏與「送水輝」許家傑、「龔水CP」張景淳與呂慧儀大受觀眾歡迎外，早前一對全新CP誕生，「申瑞素」古佩玲與「風少」陳浚霆這對鬥氣冤家，愈擦愈有火花，連現實中也分不清究竟是否假戲真做！
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一吻定情？
古佩玲與陳浚霆在劇集中是「冤家式」感情線，7月時播出的一集，二人因意外咀嘴，隨住劇集發展二人關係愈見明朗。
兩人劇裡劇外感情突飛猛進，近日一眾演員劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、 周嘉洛、吳偉豪、古佩玲及陳浚霆，到了廣州出席活動，內地粉絲拍將當日見面會的相片及影片放到社交平台。
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猶如真情侶
古佩玲和陳浚霆十分「入戲」，台上台下表現得非常甜蜜，猶如真情侶一樣。
二人在台上玩遊戲時已手拖手，男方又攬著女方肩膊；落台時男方更伸出紳士之手，體貼扶住古佩玲落樓梯，對她照顧有加。
以上都能說陳浚霆好有紳士風度，不過當古佩玲、陳浚霆與周嘉洛及吳偉豪一起影合照時，古佩玲與陳浚霆竟然在背後「玩手仔」。
此幕令這對螢幕CP疑幻似真，令不少網民高呼「係咪真嘅？！」、「兩個真系好甜啊！」、「仲喺背後玩手仔」，難度二人戲假情真成為真情侶？有待當事人確證吧！
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撰文 : TOPick柴犬出動