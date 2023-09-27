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【香港小姐】徐子珊在機場被網民捕獲讚保養得宜　淡出幕前移歐洲過自在生活

娛樂 11:36 2023/09/27

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子珊狀態非常好。

現年44歲的徐子珊在2019年底宣布退出娛樂圈，賣車賣樓套現赴外地生活，並透露會到歐洲升學。

近年子珊絕跡幕前，將Facebook及IG帳戶都註銷，最後一次更新微博亦已經是2019年6月，故想知道其行蹤真的難上加難。

【香港小姐】徐子珊神隱多年近況曝光　息影後保持顏值未見大走樣

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晒與子珊舊照獲關注

不少網民仍很留意子珊的一舉一動，近日有網民在社交平台分享於香港機場巧遇子珊的經歷，更大晒合照。

從相片可見穿上西裝褸上陣的子珊，紥起瀏海，化上淡妝，見她皮膚白滑，保養得宜，狀態極佳。

原來這張相是舊照，該網民留言：「2018年又是機場偶遇徐子珊，原來2018不是兩年前已經是5年前了，你還懷念那個夏天嗎？」雖然已經是5年前的舊照，但仍吸引不少網民關注，紛紛讚好！

其實早前有網民於倫敦「野生捕獲」子珊，更讚她真人又高又靚，相中子珊以低胸上衣示人，剪了瀏海髮型的她氣色超好。

有網民晒出在機場與徐子珊合照。

創立個人珠寶品牌

徐子珊於2015年離開大台，為自我增值她前往修讀珠寶設計，同年更跟某珠寶品牌合作推出「Rabbit-duck Illusion」系列。

及至2017年，她投資7位數字創立自家品牌Kate Tsui，親自設計幾十款珠寶首飾，其品牌共有五個系列。

2021年，她跟某水晶能量師合作推出「Rabbit-duck Illusion」系列首飾，當中靈感是來自一位德國哲學家，玩弄視覺錯覺，從不同的角度講述不同的故事，每件首飾均是徐子珊手工製作。

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狀態極佳

其實去年3月，過著神隱生活的徐子珊，為馬來西亞一個慈善活動激罕露面，拍片於網上作出呼籲，4月她罕有現身慈善籌款晚宴，身形沒有走樣，依然星味十足。
 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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徐子珊 娛樂人物職業 娛樂行業 香港小姐