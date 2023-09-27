【上車問題】工作4年儲逾60萬仍無法上車　23歲男嘆 :現在是「靠爸媽年代」

不少人畢業後努力工作，只為一個安樂窩，然而樓價不斷上漲，資薪卻遠遠追不上。台灣一名男網民近日在網上分享，稱大學畢業後工作4年儲蓄約260萬（新台幣.下同，約63萬港元），若不是父母留有房子，根本買不起樓，慨嘆現在根本是「靠爸媽年代」，亦是最慘的年代。

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該名男網友近日在「匿名公社」上發文，表示自己23歲就從國立理工電機畢業，擁有12張電機相關證照，從事PLC(可編程邏輯控制器)行業，已在社會上工作4年，首年已儲蓄40萬新台幣(約10萬港元)、次年存60萬新台幣(約12萬港元)、第2年3則70萬新台幣(約16萬港元)、第4年80萬新台幣(約20萬港元)，短短4年間資產約260萬新台幣(約63萬港元)。

▲ 原PO表示想單靠自己能力去結婚、買樓根本是不可能的事。(匿名公社facebook圖片)

該名男生稱，自己生活過得尚算節儉，而且比周遭朋友約3至5萬元新台幣資薪還多，當中不少朋友已選擇放棄抵抗，平靜地過生活繳房租。然而自己卻覺得單靠自己能力去結婚、買樓根本是不可能的事。慶幸父母有一層樓可以住，直言這年代是「靠父母年代」，「比的是爸媽，不是比自身能力，大部份沒背景、沒資源的人，到底怎麼買房成家？」。

貼文引起大批網民熱議，大批網民表示贊成，「投對胎就不是問題」、「父母沒留下房產，要靠自己買，真的要很拼」、「周圍同事有買房的，都是家人贊助居多」、「有長輩能靠還願意努力的不多了，現在一堆躺平的」、「有孩子之後，你會發現又是一個檻」、「我30歲後賺很多，卻沒存多少，因為一直都要養父母，家裡只有負債這就是差距」。

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責任編輯︰王明芳