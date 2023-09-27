【荷里活才女】英國會考8A*長春藤名校畢業　33歲「妙麗」入牛津攻讀碩士

▲ 愛瑪屈臣入讀牛津攻讀碩士。

33歲的英國女星愛瑪屈臣（Emma Watson）因出演《哈利波特》系列電影「妙麗」一角爆紅，更被評為主角群中在演藝圈發展最好的一位。雖然她已有近5年沒有新作品，但影迷仍十分關注其動態，有外媒爆出近日她入讀頂尖學府牛津大學成為碩士研究生，修讀創意寫作兼讀課程，每年只須在校園出現4至5日，其餘課程可線上完成。

據外媒報道，愛瑪屈臣最近入讀英國牛津大學，成為創意寫作的研究生，課程需花2年完成，收費2萬英鎊（約19萬港元），且時間較為彈性，可以配合她的時間表。課程大部分都是線上完成，愛瑪屈臣一年只需在校園出現4至5日。

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據悉，愛瑪屈臣早前出席紐約時裝周活動期間，遭一名男子擅闖化妝室，並大叫「我要娶愛瑪屈臣，讓我跟她說話」，所幸當時愛瑪屈臣不在場，亦未有人員受傷。因此，未來愛瑪屈臣每次到大學上課，都會有小型團隊隨行保護安全，學校職員已被知會。

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愛瑪屈臣在9歲時參演《哈利波特》後爆紅，她是荷里活公認的高學歷才女，且具備了認真努力的特質，跟電影中的妙麗一樣，她亦曾透露，自己是個書蟲，曾將自己推介的好書，藏在倫敦和紐約地鐵站，免費贈予有緣人。

當年愛瑪屈臣在拍攝《哈利波特》系列時邊拍劇邊讀書，英國會考獲8科A*及2科A，高考再考獲3科A，收到許多頂尖大學的入學許可，最終她選擇了美國長春藤聯盟的名校布朗大學修讀英國文學，期間以交換生身份於牛津大學就讀。

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責任編輯：王明芳