【網絡熱話】婦人坐巴士熟睡放腳上凳　醒來狂找鞋揭被偷藏整蠱網民反應兩極

▲ 一名婦人在巴士內脫鞋放腳上凳熟睡，遭網民整蠱將鞋子藏起。

乘搭巴士應遵守規則，盡量避免影響他人。近日有網民分享，一名婦人在巴士上脫掉鞋子，並將雙腳放在對面座椅上；有人見狀將婦人的鞋子藏起，並拍下對方尋找鞋子的窘態，引起討論。不過美國就曾有一項研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，其細菌量甚至比廁所多3倍。

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有網民周二（26日）在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載一張照片及一段影片，只見一名婦人在巴士上脫掉鞋子，並將雙腳撂在對面座椅上熟睡。樓主表示，原相及片出自WhatsApp群組，並指出拍攝者趁婦人不察覺，將其鞋子偷偷藏起；從片段亦可見，婦人醒來後正在座位上不斷尋找鞋子。

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帖文發布後引起網民熱議，不少網民認為婦人行為有缺公德，直稱拍攝者做法大快人心，「呢啲人無公德心，應受懲罰」、「對啲咁自私嘅人，做得好」。雖然影片拍攝時間不明，不過有網民根據其他乘客衣著推測為夏天，而婦人衣著厚實、「由頭包到腳」，懷疑婦人可能身體不適，「或者人哋唔舒服想放高隻腳得唔得呀？咁佢下次咪唔除鞋囉」、「阿婆係冇公德心，但如果佢真係有大病咁樣玩佢有啲過左」。

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鞋底細菌比廁所多3倍

雖然將雙腳放上座椅本就屬於缺乏公德心的行為，但婦人「先脫鞋後放腳」的做法，又是否比穿著鞋子直接踩上座椅衛生？美國亞利桑那大學（University of Arizona）的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

醫生建議入屋前先消毒鞋底

本港兒科專科醫生張傑早前接受TOPick訪問時指出，病毒有機會黏附鞋底，建議家長入屋前最好在屋外除鞋，並用1:99漂白水噴一噴鞋面及鞋底作消毒。隨行一同外出的小朋友則應由家長除鞋，減少小朋友接觸完鞋子在觸碰自己的身體，減少感染的機會。回家後徹底洗手，亦是避免病毒的重要方法。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅亦教路，想清潔鞋子，可於入屋前脫鞋，往鞋底噴70%消毒火酒；亦可把鞋拿入屋後以番梘及清水沖洗鞋底；或於門口放置浸過1:99稀釋漂白水的毛巾，進屋前踩上殺菌。

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責任編輯：羅嘉欣