【星爸育兒】14歲大仔生日禮物獲首部手機　林志穎貼地育兒拒盲目滿足物慾

▲ 林志穎大仔Kimi 14歲，獲首部手機作為生日禮物。

48歲的台灣藝人林志穎去年7月在桃園發生嚴重車禍，幸經手術和治療後復康情況理想。近日林志穎在社交平台分享大仔Kimi剛度過14歲生日，他送給兒子第一部手機作生日禮物。縱然Kimi有一位富爸爸，但林志穎從不盲目滿足兒子的物慾，獲讚育兒方法貼地。

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14歲擁人生首部手機

林志穎與太太陳若儀育有14歲大仔Kimi、一對7歲半雙胞胎兒子Jenson與Kyson。早在Kimi小時候，林志穎已經帶他亮相內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，不過隨著Kimi日漸長大，為了保護愛兒，林氏夫婦不再公開他的容貌。近日Kimi 14歲生日，林志穎在IG發帖表示，距父子參演《爸爸去哪兒》已經10年，當時Kimi在大家的祝福下慶祝4歲生日，轉眼現在來到14歲。

▲ 林志穎與太太陳若儀育有3名兒子。（IG圖片）

爸爸感慨，「在爸比的心理你永遠是那位可愛純真的小Kimi」。他讚賞Kimi非常懂事，也懂得照顧兩位弟弟，並希望兒子遇到困難都要勇敢面對，好好堅持下去，而他作為爸爸會成為兒子的好榜樣，一直支持他。林志穎送給Kimi一部手機作為生日禮物︰

爸比答應你送你一直想要的通訊設備，之前你一直說同學都有而你沒有，希望在你今天的生日能夠開心 擁有這份禮物。

而林志穎的太太陳若儀也在IG表示，Kimi約了6位同學來家慶祝生日，媽媽把客廳弄成了露營區，鋪滿了睡袋。她也提及Kimi的生日禮物，「你一直以來的願望，終於有了自己的手機了，你說你等了14年」。Kimi終於如願以償，獲得人生第一部手機。

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支持兒子做電競選手

林志穎熱愛賽車，也擁有多輛名車跑車，但Kimi不愛跑車，卻想當一位電競選手，他尊重兒子的想法，認為有興趣最重要。林志穎去年出席活動時指出，Kimi喜歡打機，他也欣賞兒子「打遊戲真的是非常非常厲害」。他表示2、3年前Kimi想當YouTuber，但當時YouTube才剛開始，沒想到現在反而成為主流，有感兒子頗有眼光。Kimi之前向他透露想當電競選手，林志穎曾想「你當電競選手能有未來嗎？」，但他已改變看法︰

現在電競選手有未來，而且電競也是運動……沒想到他想的都實現了。我尊重他的想法及看法，有興趣才是最重要。

林志穎一向愛錫妻兒，以逾4億台幣買下台北市豪宅頂層，打造一家五口的安樂窩。豪宅空間寬敞，客廳更放得下一架F1法拉利作「裝飾」擺設，十分霸氣。林志穎在家中為太太設置專屬的練舞室，同時為3個兒子安排玩樂房間。

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責任編輯︰王明芳