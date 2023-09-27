【天秤意外】安達臣道塌天秤意外　11名被告押後明年1月再訊以待調查

▲ 精進建築有限公司代表今到庭應訊。（梁錦麟攝）

2022年9月，秀茂坪安達臣道一地盤發生天秤塌下意外，釀成3死6傷。勞工處早前向涉事7間公司及4名人士提出共67項票控，案件今（27日）於觀塘裁判法院再提訊。控方表示由於案件複雜，現時尚未完成調查，希望押後案件作進一步調查，屆時案件將與另外9張新傳票一同提訊。裁判官將案件押後至2024年1月30日再訊。

11名被告分別為4名人士及7間公司，包括郭俊聰（33歲）、黎浩賢(40歲）、潘志財（58歲）及周漢裕（62歲），7間公司為精進建築有限公司、永茂機械(香港)有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司及王董建築師事務有限公司。事發日期為2022年6月1日至9月7日期間。

控方今於庭上表示，案件與一宗嚴重工業意外有關，由於案件複雜，現時尚未完成調查，故希望押後案件，以作進一步調查，屆時案件將與另外9張新傳票一同提訊。

郭的代表反對押後，指涉及郭一方的天秤與意外無關，應與本案分開審訊；黎及新科的代表亦反對押後，指早前收到的案情撮要中，有關黎及新科的部分相當籠統，擔心早前押後的時間有否被控方善用。

潘、周及忠誠的代表反對押後，代表律師指於2023年1月至3月收到傳票，傳票案件設有檢控期限，他們於日前才收到首份案情撮要，惟當中並不完整，而控方稱進一步調查亦不涉及他們。

裁判官聽罷陳詞後，將案件押後至2024年1月30日再訊，並指控方需於提訊前1周提交更新的案情撮要及時序表予辯方，至於有關延誤等問題則容後處理。

11名被告共面對67項傳票，當中郭、黎及潘均為受僱於安達臣道石礦場R2-2號地盤的工業經營者，早前各被票控1項、2項及5項傳票，包括沒有妥善為塔式起重機的底座支撐架溶焊焊縫進行外觀檢查等。

其餘8名被告共涉59項傳票，周被控9項交付虛假證明書及1項故意於工作時作出任何相當可能危及他人事情；精進被控東主的法律責任等17項傳票。永茂及東泰各被控沒有妥為維修起重機械等12項傳票；忠誠、新科、邵賢偉建築及王董建築則各被控2項沒有確保存放於處所的作業裝置是安全傳票。

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記者：梁錦麟