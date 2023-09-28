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【育兒趣事】年輕爸爸擔心兩名幼女太早拍拖　強迫簽協議書：大學畢業前不可交男友

育兒經 13:46 2023/09/28

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女兒婚禮上哭得最厲害的是誰？十居其九也是岳父。馬來西亞一名年輕父親因擔心兩名幼女太早談戀愛，特意製作一份協議書要求她們簽署，最後雙方更握手合照，整個畫面令人惹笑。有網民笑道該名父親的「如意算盤打唔響」，因為「佢地大個左就唔會記得簽過呢份協議書。」

父女有趣的場面被拍成影片、然後上載到父親的個人社交平台。根據影片所看，兩名幼女目測約三歲及一歲左右。影片開首，該父親手上拿出一份數頁紙厚的協議書，第一頁上印著的便是

爸爸和孩子們間的協議：在完成學業前不可交男朋友。

該父親其後慢慢的用手指指著協議的內容、耐心地向女兒們講解，而她們都很認真的聽著爸爸說話。過程中，該父親不停強調未完成學業前，是不可以交男朋友，

要先完成文憑或學士學位，然後才可以有男朋友，知道嗎？

兩名幼女很快對爸爸的解釋及强調「遊晒魂」，父親努力不懈地引導她們再次專注，迫得她們需要不停點頭回應。

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講解完，三人分別在協議書上簽名作實，而小女兒還沒學會寫字，所以在上面畫了一條亂線便告完成。最後，父親分別與女兒們握手合照，意思看似為「合作愉快」般，而父親此時露出雪白的牙齒，相信是對結果甚為滿意。

這溫暖的影片一出，逗樂了不少網民，「好可愛的父女」、「愛情這東西誰說了算 女兒說爸爸開心就好」；不過有些「頑皮」的網民提出更多的可能性，「毀約怎麼懲罰呢？」、「然後16歲就直接大肚子…18歲就第二任老公了…還真的沒有交過男朋友呢！」

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責任編輯︰王明芳

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