【食用安全】尖沙咀火鍋店疑用生鏽鐵桶盛菜埋單$1,227　遊港澳門女怒批無良心

▲ 火鍋店疑用生鏽鐵桶盛菜，埋單盛惠$1,227，遊港澳門女怒批無良心。

外出用膳要注意食物以及器皿的衛生安全問題。近日，有一名澳門旅客在尖沙咀一間火鍋店用餐時，竟發現火鍋店用生鏽的鐵桶盛菜上枱，令事主怒批餐廳「沒有良心」，同時慶幸自己沒有因此而肚瀉。

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一名來自澳門的女網民周日（24日）在小紅書以「嚇人的香港火鍋店」為題發文，指日前在尖沙咀某間火鍋店打邊爐期間，發現用來盛娃娃菜的鐵桶生鏽，「攞晒啲菜出嚟先見到」。從照片中可見，該桶狀的金屬器皿表面及内部已嚴重生鏽，且有脫皮情況，令事主不禁憤怒表示，

用來盛菜的東西，竟然生鏽成咁，真的很沒有良心，自己也不會吃吧，卻給客人吃！

根據事主貼出的收據，最後埋單2人共消費$1,227。事主指，餐廳只是就此道歉和豁免該餐品的收費了事，但她認為該做法亦無補於事，並直言想向食環署投訴，希望餐廳可以作出檢討。她亦表示，自己因此事而感到非常憤怒，

好彩沒有肚痛。

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帖文發出後引起網民的熱議，紛紛留言「咁核突」，亦有網民建議事主向食環署舉報，不過事主回覆表示，「本來想投訴，但見他們的生意不是很好，就算了吧！」；還有網民表示曾光顧過同一間店，「這間店很多年前食過一次已經很差，7、8個人人均消費500左右，吃不到2小時被人叫走，簡直離譜」。

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責任編輯：羅嘉欣