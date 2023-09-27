【減肥大作戰】中三患癌體重破紀錄達198磅　肥妹為健康堅持2瘦身法脫胎換骨

▲ 中三患癌體重破紀錄達198磅，肥妹為健康堅持2瘦身法脫胎換骨。

想要成功減肥並輕鬆維持，心態非常重要。一名從小就肥胖的女生因中三時患癌，醒悟必須要為健康而瘦，多年來一直堅持2個瘦身方法，如今脫胎換骨，變成超Fit靚媽！

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網名「Ann」的台灣女生近日在Dcard論壇發文分享減肥經歷，Ann表示自從小學起體重就有154磅，被學校強制參加減肥班，但沒有甚麼效果。又因媽媽是外食族，平日很喜歡為女兒準備很多愛吃的甜膩食物及炸物，導致Ann一直長胖：

食量大概是麥當勞兩份套餐、一個便當吃不飽那種。

而Ann本身並無因肥胖，被同學欺負或人緣不好，相反同學還會說她胖得可愛，也讓她一直沒有需要減肥的覺悟。不過，肥胖的壞處顯而易見，除了穿不下好看的衣服，Ann在長時間走路後，大腿內側會破皮泛紅；甚至還戴壞很多眼鏡，都是因為太胖被撐爆。而真正令Ann醒悟到減肥的必要，是在她中三時突然確診癌症：

摸到脖子上有硬塊，開刀出來看是惡性腫瘤，從甲狀腺轉移到淋巴。藥物治療的關係，體重達到巔峰90公斤（198磅）甚至更重。

除了患癌，高中時的Ann還試過某次搭車回校途中心臟不適，一直冒冷汗。從這時起，她意識到自己真的太胖，影響到健康，於是決定從這日開始做輕量運動。

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堅持2個方法健康瘦

Ann透過減少食量和循序漸進地運動開始減肥。一開始因為太胖，跑步有困難，所以她堅持早上快步走30分鐘，下課或是放學時也會行操場。Ann堅持「少吃、多運動」的習慣直至上大學，體重減至140磅左右，最瘦時約127磅。7年後，她和男友結婚，體重一直維持在134磅左右；婚後「幸福肥」一度復胖到147磅，但很快又能瘦回138磅左右。

脫胎換骨變身超Fit靚媽

Ann表示，瘦下來後首先發現自己外貌自然地變漂亮，尤其鼻子變得很挺拔，一度被人以為是否有整容。因已養成「少吃多動」的生活習慣，她坦言，即使復胖，範圍也在4至6磅之間，要減磅也很輕鬆。但她確實有段時間減肥到有些走火入魔：

只追求體重機上下降的數字跟很凹的肚子；完全不想吃東西，導致常常頭暈、只想睡覺。一個月内瘦到56公斤（123磅），之後調養回來就一直維持在58公斤（127磅）左右。

如今，即將在下個月生產的Ann身材依然緊實健康，沒有暴脹。她表示懷孕後放飛自我，沒有特別去減重。回顧過去的「肥胖黑歷史」，Ann樂觀指其實每個時期她都過得開心，勉勵想要減肥的戰友一定要擺正心態，認清自己想減肥的真正目的：

就算是胖胖的時期，也沒有太自卑或是沒自信，有點活越久越漂亮的感覺，年紀越大越知道自己要什麼。生完孩子之後繼續當個漂亮媽媽！

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責任編輯：羅嘉欣