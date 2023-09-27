【生命鬥士】八仙塵爆燒傷者成功逆轉人生　醫生守諾做伴郎：永遠是兄弟

▲ 八仙塵爆燒傷者成功逆轉人生。

2015年的台灣八仙樂園「塵爆」意外，由於死傷者眾多，當年轟動全城。8年光景過去，其中一名嚴重燒傷者江天豪亦已重啟人生，不但逐漸康復，更創業娶妻。而婚禮當日，當年的主診醫生與他結為好友，並擔任伴郎，更矢言：「你失去了一個兄弟，卻多了我這個大哥。」

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王樹偉醫生上周六（9月23日）於Facebook發文祝賀對方新婚之喜，並回憶與江天豪的相識點滴。他指第一次見到天豪的時候，他正躺在病床上一臉茫然，不知道自己為何會躺在這裡。因大面積燒傷，天豪後來在深切治療病房中，需歷經各種辛苦治療；而當轉到普通病房後，天豪更從王醫生口中得知，好友已經離開的消息。王醫生憶述當時情形：

你哭的很慘，我抱著你的頭，也跟著哭的很慘...

面對好友離世，天豪表示要活出精彩人生，王醫生則予以支持；當時王醫生更向天豪表示，會代替天豪好友的位置，往後願意成為他的聆聽者。

你失去了一個兄弟，多了我這個大哥。

隨著8年過去，王樹偉醫生指，如今的江天豪確實兌現當日要活出精彩人生的承諾，不但到墾丁創業，過著自己喜歡的日子，更成功娶得嬌妻。他又透露，天豪與新娘的緣份其實亦始於醫院。

​本來只是熟人，天豪在住院的時候，特地來醫院探病，緣份就是這樣開始的！

王醫生形容對方「因禍得福」，他又指自己亦信守到當年的結拜承諾，除了在婚禮上充當天豪的伴郎，更陪伴對方走過重創，開展新生。

我信守我的承諾。我們是兄弟，以後一直都會是。恭喜江先生、江太太！

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八仙塵爆499傷15死

2015年6月27日，台灣八仙樂園舉行「彩粉派對」，彩粉噴向舞台期間被燈泡點燃引起小範圍着火。火勢本來在短時間內熄滅，惟有工作人員利用二氧化碳滅火器意圖滅火，揚起的氣流令粟粉彩粉發生粉塵火災，現場瞬間變成一片火海導致499人被即時燒傷，其中41人燒傷面積達80%以上，死亡人數15人。

意外引起各地對彩粉安全性關注。事件發生後，本港原定有多項涉及噴灑液體及粉狀顏料的活動將會舉行，當時消防處曾表示關注台灣八仙事件，會主動聯絡有關活動主辦單位以了解安排；時任食物及衞生局局長高永文則表示會商討是否有需要加強法例以規管彩粉使用。

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責任編輯：羅嘉欣