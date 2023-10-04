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「秋季家居博覽2023」又嚟啦！ 3大主題展館 必搶$999家電   

特約 10:00 2023/10/04

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熱門 金手指 新手爸媽 叱咤樂壇流行榜2023 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區 MIRROR 區區有好校 佘詩曼 新聞女王

一連3日的「秋季家居博覽2023」將於10月6日正式開鑼，展館更會開放至晚上9時，可以慢慢挑選心水貨品和服務。

每年秋冬都是裝修旺季，無論你是新屋入伙還是想在新年前為安樂蝸粉飾一番，都不能錯過一連3日的「秋季家居博覽2023」！今次博覽不單雲集各大品牌傢具、電器、室內設計和裝修資訊，還有電器開倉，$999就可以買到智能電視、雪櫃。今次家居博覽更會加長開放時間到晚上9時，可以體驗不一樣的「香港夜繽紛」！

設3大主題區 逾380個展位

今年秋季家居博覽共有超過380個展位，場內特設3個主題區，分別為室内設計及建材、傢俬／寢室／浴室及厨房、家居電器影音以及生活專區。主題區內容亦非豐富，分別有室內設計、特色建材、家居用品、家居設備、家庭電器及產品等5大元素，由設計靈感到選購傢俬、家電、建築材料以至家居服務都應有盡有，可以一次過滿足所有需要。

展館特設3大主題區，室內設計、建材、家品、家電、家居設備等應有盡有、可以一站式滿足不同需要。

今次博覽另一亮點是各種快閃優惠，魔力豆豆枕以低至1折發售，每日只限50個。（攤位：N11, N12, N15, N16）

於FARBE選購科技布餐椅4張，即送價值$3199餐檯一張，只得50個名額，手快有手慢無！（攤位：N06-N08）

只需要會展優惠價8折就可擁有一張澳洲AUSAULIO電動按摩床褥！可自由調校多種不同角度外，還設有6種內置預設模式，一按即可輕換到喜歡的模式如觀影、打鼾干預、閱讀、休閒、0重力、平躺深睡等不同模式。

電器開倉 $999掃電器

場內除有最新最潮家品、傢俬、電器和各科技產品外，不少展商更推出會場限定優惠，最平低至一折！今次博覽另一亮點是一連3日的東林商貿電器開倉大優惠*，東林商貿每日會推出限量$999優惠，產品包括TCL 32吋全高清人工智能電視機（原價:$2,980）、金章牌多功能浴室寶（原價:$3,480）、Winot 122公升無霜冷凍系統雙門雪櫃（原價:$3,198），每日會推出一款作限量發售，買家需要先取籌，後購買。每日早上11時就會開始派籌，數量有限，先到先得，想掃平貨就要快夾準！

原價$3,480的金章牌多功能浴室寶，現在一千元有找，買定迎接冬天最好不過！

同樣一千有找的還有這款32吋TCL S5200 Series全高清智能電視機，廣視角高質素畫面配上出色的杜比音響，煲劇睇片必備。

信用卡簽賬大抽獎 

掃貨用Mastercard還可以參加Mastercard®卡簽賬《刮刮卡大抽獎》*大抽獎，有機會贏取大型家電庭電器和家居品。只要用Mastercard®於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$500，即可參加抽獎一次，簽賬$1,000可參加2次，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。憑發票可於獎券換領處換領抽獎刮刮卡，即刮即知抽獎結果，禮品包括大型家庭電器和家展禮品，多刮多中。
*推廣生意的競賽牌照號碼：057657，057658

秋季家居博覽2023 In-Home Expo 2023 Autumn
地點：香港會議展覽中心Hall 3 FG
日期：2023 年10月6至8日（星期五、六、日）
時間：10月6日（星期五）：中午12:00至晚上9:00
　　　10月7日（星期六）：中午12:00至晚上9:00
　　　10月8日（星期日）：中午12:00至晚上8:00
　　　（每日閉館前30分鐘停止發售／換領入場券）
即場售票： 現金／八達通／信用卡
網上售票：支付寶
票價：HK$20（持長者咭／傷殘人士證／1米以下小童免費入場）

*以上優惠受條款及細則約束，主辦機構保留隨時更改任何內容而不作另行通知的權利。如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。

（特約）

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