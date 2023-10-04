「秋季家居博覽2023」又嚟啦！ 3大主題展館 必搶$999家電
每年秋冬都是裝修旺季，無論你是新屋入伙還是想在新年前為安樂蝸粉飾一番，都不能錯過一連3日的「秋季家居博覽2023」！今次博覽不單雲集各大品牌傢具、電器、室內設計和裝修資訊，還有電器開倉，$999就可以買到智能電視、雪櫃。今次家居博覽更會加長開放時間到晚上9時，可以體驗不一樣的「香港夜繽紛」！
設3大主題區 逾380個展位
今年秋季家居博覽共有超過380個展位，場內特設3個主題區，分別為室内設計及建材、傢俬／寢室／浴室及厨房、家居電器影音以及生活專區。主題區內容亦非豐富，分別有室內設計、特色建材、家居用品、家居設備、家庭電器及產品等5大元素，由設計靈感到選購傢俬、家電、建築材料以至家居服務都應有盡有，可以一次過滿足所有需要。
電器開倉 $999掃電器
場內除有最新最潮家品、傢俬、電器和各科技產品外，不少展商更推出會場限定優惠，最平低至一折！今次博覽另一亮點是一連3日的東林商貿電器開倉大優惠*，東林商貿每日會推出限量$999優惠，產品包括TCL 32吋全高清人工智能電視機（原價:$2,980）、金章牌多功能浴室寶（原價:$3,480）、Winot 122公升無霜冷凍系統雙門雪櫃（原價:$3,198），每日會推出一款作限量發售，買家需要先取籌，後購買。每日早上11時就會開始派籌，數量有限，先到先得，想掃平貨就要快夾準！
信用卡簽賬大抽獎
掃貨用Mastercard還可以參加Mastercard®卡簽賬《刮刮卡大抽獎》*大抽獎，有機會贏取大型家電庭電器和家居品。只要用Mastercard®於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$500，即可參加抽獎一次，簽賬$1,000可參加2次，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。憑發票可於獎券換領處換領抽獎刮刮卡，即刮即知抽獎結果，禮品包括大型家庭電器和家展禮品，多刮多中。
*推廣生意的競賽牌照號碼：057657，057658
秋季家居博覽2023 In-Home Expo 2023 Autumn
地點：香港會議展覽中心Hall 3 FG
日期：2023 年10月6至8日（星期五、六、日）
時間：10月6日（星期五）：中午12:00至晚上9:00
10月7日（星期六）：中午12:00至晚上9:00
10月8日（星期日）：中午12:00至晚上8:00
（每日閉館前30分鐘停止發售／換領入場券）
即場售票： 現金／八達通／信用卡
網上售票：支付寶
票價：HK$20（持長者咭／傷殘人士證／1米以下小童免費入場）
*以上優惠受條款及細則約束，主辦機構保留隨時更改任何內容而不作另行通知的權利。如有任何爭議，主辦機構保留最終決定權。
（特約）